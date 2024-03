Terra Amara anticipazioni: Hakan costretto a chiedere aiuto, ecco a chi

Un aiuto inaspettato sarà al centro delle prossime puntate italiane di Terra Amara. Braccato da Hamran Said, un nemico sbucato dal suo passato, Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) si troverà infatti a dover proteggere la neo moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e i piccoli Leyla e Adnan. Una circostanza rischiosa che, ad un certo punto, lo costringerà ad affidarsi a Fikret Fekeli (Furkan Palali)…

Terra Amara, news: ecco chi è Hamran Said

Appartenente al clan della mafia libanese, Hamran arriverà a Cukurova con un’unica intenzione: vendicarsi di Hakan e Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), che accuserà dell’omicidio del padre. Dopo avergli mandato una serie di messaggi minatori, Said affronterà a muso duro Gümüşoğlu, puntandogli contro una pistola, ma dovrà rinunciare alla vendetta perché arriverà sul posto Abdülkadir, che riuscirà a ferirlo all’addome.

Visto che Hamran fuggirà senza lasciare alcuna traccia, Hakan vorrà fare il possibile per proteggere Zuleyha, Adnan e Leyla, motivo per il quale la convincerà con una scusa ad anticipare il loro viaggio di nozze, previsto invece per la settimana successiva.

Tuttavia, già dalle prime ore della luna di miele, Zuleyha si renderà conto che Hakan le sta nascondendo qualcosa ed arriverà a seguirlo. Un escamotage che le permetterà di scoprire che il marito sta continuando a vedere di nascosto Abdulkadir, quando invece la aveva promesso che lo avrebbe allontanato dalle loro vite, in quanto assassino di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik).

Terra Amara, spoiler: Hakan costretto a chiedere aiuto a Fikret

Delusa per le continue bugie del consorte, Zuleyha lascerà quindi l’albergo scelto da Hakan, portando ovviamente con sé Leyla e Adnan. Appena si renderà conto della fuga volontaria della consorte, Gümüşoğlu si farà dunque prendere dal nervosismo poiché non saprà dove cercarla e temerà che Hamran possa scovarla prima di lui e farle del male. Letteralmente con le spalle al muro, Hakan non avrà quindi altra scelta se non quella di chiedere aiuto a Fikret, certo del fatto che Altun rivelerà proprio a lui dove si sta nascondendo.

Ovviamente, l’intuizione di Hakan sarà quella giusta e Zuleyha si metterà in contatto contro Fikret. A sorpresa, dopo aver ascoltato tutta la storia legata a Hamran Said, il giovane Fekeli si metterà dalla parte di Gümüşoğlu e, con l’inganno, organizzerà un incontro chiarificatore tra i due coniugi. Fortunatamente, tutto si risolverà per il meglio: anche in questa circostanza Zuleyha crederà alla parola di Hakan, ossia che non ha ucciso il padre di Said come quest’ultimo crede, e gli farà promettere che non ucciderà per nessun motivo il suo “nuovo” nemico.

Terra Amara, trame: Hakan e Abdülkadir faccia a faccia con Hamran e…

Una promessa che, a causa di uno spiacevole “colpo di testa”, Hakan non potrà mantenere: grazie a Abdülkadir, l’uomo scoprirà infatti dove Hamran, ancora ferito, si sta nascondendo e sceglierà di incontrarlo. Nel corso di un infuocato faccia a faccia, dove Said ribadirà la sua posizione, ossia che sono stati loro ad uccidere il padre e che cercherà di dimostrarlo finché è in vita, Abdülkadir non esiterà infatti a sparare un colpo di pistola alla nuca del ragazzo, ammazzandolo sul colpo.

L'ennesimo assassinio, compiuto da Abdülkadir, da cui Hakan sembrerà voler prendere le distanze, anche se poi aiuterà l'amico ad occultare il cadavere. La morte di Hamran Said sarà quindi l'ennesima omissione di Gümüşoğlu alla moglie Zuleyha?