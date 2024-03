Terra Amara anticipazioni: Vahap offre ospitalità a Betul e Şermin ma…

Che cosa succederà a Betul Arcan (Ilayda Çevik) e Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) quando verranno cacciate per l’ennesima volta dalla tenuta Yaman da una furiosa Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek)? In strada da un giorno all’altro, le due donne dovranno trovare un posto in cui stare e alla fine troveranno ospitalità a casa del pazzo Vahap Keskin (Ergün Metin). Un aiuto che le metterà in una situazione decisamente scomoda…

Terra Amara, news: ecco perché Zuleyha caccerà Betul e Şermin dalla tenuta Yaman

Già sapete che Zuleyha manderà via madre e figlia dalle sue proprietà quando scoprirà che Şermin ha rubato una medaglietta d’oro della piccola Leyla. A quel punto, visto che saranno senza un soldo in tasca, le due donne dovranno cercare un diversivo per sopravvivere, ma ogni loro tentativo risulterà vano.

Ad esempio, Şermin cercherà di farsi ospitare per qualche giorno dalla nemica/amica Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar), ma quest’ultima non vorrà affatto saperne di averla tra i piedi e le dirà che non può accoglierla poiché è appena ritornato il marito da un lungo viaggio di lavoro. Un no secco, quello di Füsun, simile a quello che riceverà Betul…

Terra Amara, trame: Betul cerca di riavvicinarsi ad Abdülkadir

La giovane avvocatessa si recherà infatti da Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), ancora deluso da lei per il matrimonio apparentemente contratto con il vecchio Haşmet Çolak (Altan Gördüm) per mero interesse economico. Oltre ad asserire di non avere mai smesso di amarlo e che si è pentita di essere diventata la signora Çolak, Betul cercherà di far leva sull’attrazione che ha Abdülkadir nei suoi confronti per garantirsi un letto sul quale dormire, ma Keskin non cascherà nel tranello e, dopo averla baciata, le dirà che deve sparire per sempre dalla sua vita.

Una conversazione alla quale assisterà per caso Vahap, il quale non esiterà ad agganciare Betul. Un dialogo che sarà utile a Vahap per scoprire che la giovane Arcan è ancora convinta di essere la sposa di Haşmet (non sapendo che il matrimonio è stata una farsa organizzata dal criminale). Non a caso, appurato questo aspetto, il fratello di Abdülkadir deciderà a sorpresa di ospitare nella sua casa Betul e Şermin.

Terra Amara, spoiler: Vahap ospita Betul e Şermin ma…

Tuttavia, quello che sembrerà un gesto di aiuto si trasformerà in un vero e proprio inferno per Betul e Şermin: possiamo infatti anticiparvi che Vahap si comporterà con le due donne come se fossero le sue personali domestiche, chiedendo loro di preparargli il cibo o di stirargli le camicie (che poi puntualmente non indosserà rimarcando che è volubile per via dei suoi problemi mentali). Betul sopporterà a fatica tali affronti, anche se Şermin la inviterà a mantenere la calma nella speranza che, prima o poi, qualcuno possa uccidere Haşmet consentendole di ereditare tutti i suoi beni.

Vahap ascolterà divertito tali discorsi, poiché a conoscenza che Betul non è la moglie di Haşmet e quindi non può di certo ambire al suo lascito. Un particolare di cui informerà presto anche Abdülkadir. Come reagirà quindi quest’ultimo appena scoprirà che la sua amata Betul non è davvero sposata con Haşmet? Seguici su Instagram.