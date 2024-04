Beautiful 13 aprile 2024, trama puntata: Bill a Katie, “torna con me” (con tanto di ciondolo)

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 13 aprile 2024

Finn e Steffy, sempre più convinti che Sheila abbia inscenato la sua morte, si rivolgono a Deacon in cerca di possibili piste che permettano loro di rintracciare la Carter. Deacon, colto alla sprovvista, finge ovviamente di non saperne niente e cerca di convincerli che si stiano sbagliando. Intanto Brooke interroga Carter sui suoi sentimenti per Katie, dopo averlo informato che la sorella lo ha sentito affrontare Bill in sua difesa. Bill è tornato ad indossare il ciondolo a forma di spada, metafora del lato oscuro che una volta abbracciava. L'editore, in crisi, cerca di convincere Katie a tornare con lui.