Beautiful 6 aprile 2024, trama puntata: Taylor chiede scusa, ma Ridge come reagirà?

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 6 aprile 2024

Taylor si scusa per aver taciuto la verità, ma si giustifica: ha appreso tutto a pochi minuti dalla cerimonia e non voleva rovinare le loro nozze. La psichiatra fa una domanda diretta a Ridge: le ha sempre detto di sposarla per amore e non per quanto successo con Brooke, le stava mentendo? Ridge glissa l’interrogativo, dando voce alla propria rabbia e delusione per Thomas, avvertendolo che potrebbe non avere più una posizione alla Forrester Creations. Steffy, dispiaciuta per la madre, insiste di ritenere che tra i genitori sia vero amore, ma Ridge se ne va per riflettere.

Deacon è in disappunto perché Sheila gode della sofferenza di Brooke: la Carter ritiene che la Logan si consolerà col marito di qualcun'altra, come sempre. Deacon avvisa Sheila di dimenticare le sue fantasie su un futuro con Finn e Hayes, ma la Carter lo avverte di non mettersi contro di lei. Intanto Ridge si reca da Brooke, rivelandole il motivo del suo allontanamento e la verità dietro l'inganno di Thomas…