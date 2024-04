Beautiful 7 aprile 2024, trama puntata: Brooke su Taylor, “era pronta a sposarti lo stesso…”

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 7 aprile 2024

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas (Matthew Atkinson) si scontrano: lui la accusa di aver rovinato tutto, mentre la sorella lo critica per la posizione in cui ha messo Douglas (Henry Joseph Samiri). Taylor (Krista Allen) difende le azioni di Steffy: avrebbe dovuto dire tutto lei stessa a Ridge (Thorsten Kaye) e lo avrebbe fatto dopo le nozze, ma la figlia ha fatto la cosa giusta informando il padre della verità. Brooke (Katherine Kelly Lang) viene a sapere i dettagli dell'inganno di Thomas da Ridge, che rimprovera per non avere avuto fiducia in lui. Appreso che Taylor era a conoscenza di tutto al momento di presentarsi all'altare, stigmatizza la rivale perché era pronta a sposarlo lo stesso…