Beautiful 9 aprile 2024, trama puntata: Brooke e Hope ringraziano Steffy

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 9 aprile 2024

Brooke e Taylor sembrano entrambe stanche e disilluse per quanto riguarda le rispettive relazioni con Ridge. Brooke e Hope ringraziano Steffy per aver detto la verità, impedendo la cerimonia; Steffy, però, chiarisce di averlo fatto per Douglas e i propri genitori, nel senso che resta convinta che l’amore tra Ridge e Taylor trionferà un giorno (e stavolta senza bugie). Ora che il caso è chiuso, Finn ottiene dal detective Sanchez la prova regina della morte di Sheila: il dito del piede mozzato. Deacon continua a pensare che Sheila sia in pericolo a Los Angeles, ma la Carter è convinta di potersi inventare una nuova vita ancora una volta, come sempre, senza marcire in galera. Seguici su Instagram.