Beautiful, trama 21 aprile 2024: Bill supplica Katie di tornare con lui ma…

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 21 aprile 2024

Hope e Steffy sono felici per la decisione di Brooke e Taylor, se è questo quello che vogliono. Le quattro brindano alla giornata in cui Taylor e Brooke hanno deciso di provare ad essere amiche dopo decenni di scontri. Intanto Bill supplica Katie di tornare da lui, ma la Logan lo respinge, sebbene preoccupata per il suo comportamento. Carter parla con Eric della sua frequentazione con Katie e lo stilista lo invita a passare il Natale da lui, insieme alle Logan.

Baker informa Steffy e Finn che la polizia, tramite le riprese di edifici vicino a Il Giardino, ha messo le mani sulle immagini della misteriosa donna: i programmi informatici della polizia hanno confermato che si tratta di Sheila. I Finnegan e Baker, tramite telefono, sono in contatto con un agente che, trovata Sheila, si è messo al suo inseguimento in auto…