Beautiful, anticipazioni americane: Sheila è morta davvero? Occhio alle dita dei piedi del cadavere…

Come era stato ampiamente intuito, Sheila Carter, nelle puntate americane di Beautiful, non è affatto morta. Restava da capire quando gli autori avrebbero fatto la rivelazione: subito, o magari aspettare qualche anno prima di riportarla sulla scena?

Ebbene, stavolta non dovremmo aspettare molto prima di rivedere l’ex moglie di Eric Forrester apparire viva e vegeta in video, per quanto la produzione abbia cercato di depistare il pubblico (con tanto di comunicati sull’addio da parte di Kimberlin Brown al suo celebre alter ego).

La modalità con cui il colpo di scena ha avuto luogo era stata, anche questa, ipotizzata dai telespettatori d’oltreoceano, che si erano focalizzati sulla particolarità anatomica di Sheila: il dito del piede mancante. Ormai lo sappiamo anche in Italia: per inscenare la propria morte durante la latitanza, Sheila si era amputata un dito del piede per far sembrare di essere rimasta vittima dell’attacco di un orso, mentre cercava di fuggire nella sierra selvaggia fuori Los Angeles.

Quando Deacon Sharpe, distrutto per la morte della donna di cui si è innamorato, ha voluto assistere alla cremazione del corpo, non ha potuto fare a meno di notare che il cadavere aveva tutte e dieci le dita: purtroppo per lui, ha avuto pochi istanti per apprezzare la stranezza, dato che il corpo, ormai dentro il forno crematorio, è stato divorato dalle fiamme che lo hanno ridotto in cenere.

Nei prossimi episodi USA, Deacon sarà tormentato, sicuro di non essersi immaginato tutto, ma anche incapace di darne una spiegazione. L’uomo rivelerà la questione anche a Finn, ma, almeno in una prima fase, il medico resterà piuttosto scettico. In fondo Deacon, provato da lutto, potrebbe aver travisato.

Poiché ai cadaveri non ricrescono parti del corpo mancanti, possiamo affermare che la donna morta non è sicuramente Sheila Carter, che, evidentemente, è ancora viva! Ma, allora, chi è la sua sosia che ha attaccato Steffy Finnegan, restando uccisa? Perché ha compiuto questo gesto? E, soprattutto, se era un piano di Sheila, cosa voleva ottenere? Queste domande dovrebbero avere una risposta nel corso delle prossime settimane, mentre, intanto, sul web i fan americani si sono lanciati in ipotesi sull’identità della finta Sheila: potrebbe essere Sugar, la vecchia alleata della Carter interpretata da Robin Mattson? (Ne avevamo parlato ampiamente mesi fa in questo articolo)

