Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 21 a sabato 27 aprile 2024

Con grande sorpresa di Ridge, non sarà lui a decidere chi scegliere tra le due donne della sua vita, Taylor e Brooke, ma saranno loro a dirgli di non voler più sottostare alle sue indecisioni e alle sofferenze che procura ad entrambe. Nel frattempo Hope e Steffy, ignare di ciò che sta accadendo, litigano.

Hope e Steffy sperano entrambe che Ridge scelga la propria madre. A casa di Brooke, lei e Taylor festeggiano la loro nuova amicizia e la liberazione dalle tossiche indecisioni di Ridge. Hope e Steffy le raggiungono preoccupate.

Dopo un momento di incredulità per l’inedita armonia instauratasi tra le loro madri, Steffy e Hope sono felici per loro. Bill si sta preparando ad accogliere Katie per proporle di nuovo di tornare insieme. Liam è preoccupato per il comportamento del padre.

Bill dichiara i suoi sentimenti a Katie nel disperato tentativo di riconquistarla, ma la donna è irremovibile: non vuole tornare sui suoi passi, anche perché i suoi sentimenti per Carter si sono rafforzati. Bill, a questo punto, ha una sorta di crollo nervoso.

Finn e Steffy hanno la prova che Sheila è viva, e durante un colloquio con Baker seguono in diretta l’inseguimento della donna per le strade di Los Angeles da parte di un agente di polizia.

Sheila, braccata dalla polizia, prosegue la sua fuga per evitare di tornare in prigione. Steffy e Finn sono preoccupati per la loro incolumità ed esortano Baker a impegnarsi perche’ la fuggiasca venga assicurata alla giustizia.

Brooke racconta a Katie che la guerra con Taylor è finalmente terminata e che nessuna delle due lotterà più per trattenere a sé Ridge.

Katie è preoccupata perché sta aspettando il risultato del suo controllo cardiologico annuale; si sfoga con Brooke ma non vuole che lei la accompagni dal medico. Brooke ne parla con Carter e lui decide di accompagnarla.

Steffy annuncia a Taylor e a Carter che Sheila è ancora viva e che si trova a Los Angeles. Taylor parla con Steffy del fatto che lei e Brooke sono d’accordo di voltare pagina lasciando andare Ridge.

La magia del Natale avvolge casa Forrester e tra Finn e Steffy non potrebbe andare meglio nonostante l’apprensione che comporta sapere che Sheila è ancora a piede libero. Katie riceve una bellissima notizia: i suoi esami sono ottimi e Carter è al suo fianco sempre e comunque.

Ridge racconta a Eric che Brooke e Taylor lo hanno entrambe lasciato e il padre gli propone di trascorrere il Natale a casa sua, anche se Donna ha invitato le sue sorelle e quindi anche Brooke sarà presente. Seguici su Instagram.