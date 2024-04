Beautiful: carico di nomination ai Daytime Emmy 2024

Con l’approssimarsi dell’estate, è tempo di parlare di Daytime Emmy. Se vi sembra passato poco tempo dalla scorsa edizione, avete ragione, visto che si era svolta solo lo scorso dicembre, con le vittorie come Miglior Attore e Attrice Protagonista di Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester Finnegan).

Inizialmente prevista a giugno, come sempre, lo scorso anno la kermesse aveva subito un rinvio di diversi mesi a causa dello sciopero degli sceneggiatori e attori che ha bloccato l’industria di Hollywood: per quanto riguarda le soap opera, il fermo ai lavori non ha coinvolto gli interpreti (iscritti ad un sindacato escluso dalle proteste), ma solo parte degli autori (per Beautiful, Brad Bell non ha firmato i copioni per molti mesi, sostituito da alcuni collaboratori). Tuttavia si era deciso di posticipare la cerimonia di premiazione come segno di supporto allo sciopero.

Quest’anno, invece, non ci saranno sorprese e la 51° edizione dei Daytime Emmy si svolgerà il prossimo 7 giugno, nuovamente trasmessa in tv dalla CBS. Ricordiamo che vengono premiati i programmi USA del mattino e del pomeriggio e, ovviamente, le soap opera la fanno da padrone.

Beautiful gareggerà contro le altre colleghe televisive (e per la prima volta anche contro quelle via web in una sola categoria) per il premio Miglior Soap Opera, Miglior Team di Sceneggiatori e Miglior Regia. Grande soddisfazione quest’anno arriva dalle ambite categorie artistiche visto che su cinque finalisti per il titolo di Miglior Attore Protagonista, tre sono attori di Beautiful: Thorsten Kaye (Ridge Forrester), John McCook (Eric Forrester) e Scott Clifton (Liam Spencer).

Successo anche nella rosa di nomination per la categoria di Miglior Attrice Protagonista: saranno della partita, infatti, sia Katherine Kelly Lang (Brooke Logan Forrester) che Annika Noelle (Hope Logan Spencer), per la quale si tratta di un vero debutto agli Emmy.

Volti di Beautiful anche in altre categorie: Jennifer Gareis ha ottenuto la nomination come Miglior Attrice Non Protagonista, mentre Ashley Jones (Bridget Forrester) per quella di Miglior Guest Star. Vedremo se qualcuno di loro porterà a casa l'ambita statuetta, appuntamento a giugno!