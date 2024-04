Endless love 23 aprile 2024, trama puntata: Emir organizza il dopocena con Zeynep…

Anticipazioni puntata Endless love di martedì 23 aprile 2024

Kemal dice a Nihan che né lui e né Salih hanno denunciato Ozan per l’incendio della barca, per quanto esista un video che lo incrimina. Kemal vuole assolutamente capire da cosa Nihan difendesse il fratello quando ha accettato di diventare la moglie di Emir. Nihan a quel punto dice che si è sposata per evitare il fallimento dell’azienda di famiglia. Zeynep, rientrata in città dopo il concerto, deve partecipare alla cena organizzata con Salih; le giungono i messaggi di Emir che la invita a una grande cena per il giorno dopo.

Emir ha organizzato per Zeynep un dopocena in una suite matrimoniale. Onder dà a Nihan i rendiconti bancari dell'azienda e la avvisa che presto Emir rientrerà al lavoro. Nihan è in ansia per Kemal e vorrebbe dirgli del ritorno di Emir in azienda, ma lui non sente il telefonino e di conseguenza lei decide di recarsi di nascosto a casa sua. I due stanno conversando, quando si sente bussare alla porta…