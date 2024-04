Endless Love 24 aprile 2024, trama puntata: Emir ha un misterioso piano…

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 24 aprile 2024

Nihan e Kemal parlano a casa di lui, ma Asu giunge a sorpresa per brindare alla casa nuova. Nihan si nasconde in camera da letto e appena può cerca di sgattaiolare via e vorrebbe che Yasemine la aiutasse a far uscire Asu, ma l’amica non vuole saperne. Asu, intanto, beve troppo e cerca di provocare Kemal, che però la manda a dormire da sola in stanza, mentre lui si stende sul divano.

Il giorno dopo Nihan e Onder decidono di rientrare per la prima volta nel posto dove avvenne l’omicidio, dato che il custode non ci sarà, e si mettono d’accordo per arrivare separatamente. Emir prende nell’armadio quello che sembra un pezzo di gemello trovato per terra e lo mostra a Onder, che lo riconosce e dice che in effetti l’ha perso. A quel punto il suo destino è segnato. Emir al telefono incarica Tufan di mettere in moto un misterioso piano il cui scopo è quello di incastrare Tarik. Quest’ultimo riceve una telefonata da Tufan… Seguici su Instagram.