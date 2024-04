Anticipazioni puntata Endless love di lunedì 8 aprile 2024

Asu va da Nihan nel suo studio per proporle un nuovo progetto, dicendole che in questo modo magari potranno diventare amiche. Tarik, dopo una nuova discussione con il padre, decide di seguire il consiglio di Emir: proverà a cercare un finanziatore per aprire un salone di barbiere tutto suo. E sarà proprio Emir a finanziarlo, in modo da legarlo totalmente a sé per trasformarlo in un'arma contro Kemal…