Endless Love 9 aprile 2024, trama puntata: Kemal dice a Nihan che Ozan deve stare lontano da Zeynep

Anticipazioni puntata Endless love di martedì 9 aprile 2024

Leyla dice a Kemal che dovrebbe lasciar perdere l'amore per Nihan e i disaccordi con Emir, ma Kemal non vuole assolutamente saperne. Zeynep non si trova più in punizione e ha facoltà di uscire per andare al tirocinio all'asilo; qui scopre che Emir ha deciso di fare una donazione a suo nome per i lavori di ristrutturazione del parco giochi dell'asilo. Zeynep ne resta sorpresa ma, successivamente, Nihan la avvisa di allontanarsi da Emir perché quest'ultimo ha dei sospetti sulla passata storia tra lei e Kemal. Salih viene a scoprire che Ozan sta corteggiando Zeynep e, certo che la ragazza lo stia facendo per conquistare uno status più agiato, decide di porre fine alla relazione una volta per tutte. A tale riguardo, Kemal va da Nihan e le fa capire che Ozan deve stare lontano da Zeynep. Al cantiere della Kozcuoglu Construction il crollo di un'impalcatura provoca il ferimento di alcuni operai ma, grazie all'intervento tempestivo di Kemal, situazioni peggiori vengono fortunatamente evitate…