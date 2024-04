Endless Love anticipazioni: Banu dovrà piegarsi al volere di Emir, ecco cosa succederà

In che modo Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) risolve i suoi problemi? Estirpandoli dalla radice. È ciò che imparerà a sue spese l’amante Banu Akmeriç (Çağla Demir) nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love. Vediamo quindi cosa accadrà prossimamente nella dizi turca…

Endless Love, news: Banu è incinta!

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, la storyline partirà nel momento in cui Banu scoprirà di essere in attesa di un figlio da Emir. A quel punto, la donna penserà di utilizzare il bambino che ha in grembo per convincere Gümüşoğlu a mettere da parte il suo matrimonio con Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e cercherà con ogni mezzo di comunicare all’uomo la “lieta notizia”.

Tuttavia, a causa della guerra avviata contro Kemal Soydere (Burak Özçivit), Emir disdirà più di un appuntamento con Banu, piantandola in asso all’ultimo minuto. Decisa ad andare fino in fondo, la giovane amante riuscirà comunque a dire a Kozcuoğlu che è incinta, ma la reazione dell’uomo non sarà minimamente quella che lei immaginava…

Endless Love, spoiler: Emir costringe Banu ad abortire!

Eh sì: possiamo anticiparvi che Emir sarà furioso con Banu per essere rimasta incinta e le dirà che deve sbarazzarsi del bambino il prima possibile, se non vuole rischiare la sua stessa vita. Una vera e propria minaccia alla quale Banu tenterà di non dare ascolto, almeno fino a quando Kozcuoğlu non la costringerà a salire in macchina con il “fidato” Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), per portarla da un dottore specializzato nelle interruzioni di gravidanza disponibile ad agire senza il consenso della donna.

Spaventata, a Banu non resterà dunque altra scelta se non quella di piegarsi al volere di Emir, che comunque ad un certo punto dovrà andare a riprenderla nella clinica poiché, in seguito all’operazione forzata, avrà una grossa perdita di sangue. Insomma, Emir riuscirà a sbarazzarsi dello scomodo bambino, ma ciò aprirà le porte ad un vero e proprio giallo…

Endless Love, trame: Banu riceve uno strano messaggio

Una volta che sarà rimasta da sola a casa, “abbandonata” per l’ennesima volta da Emir, Banu riceverà una strana fotografia, nel cui retro ci sarà scritto “Emir non è solo l’assassino del tuo bambino”. Un’accusa ben precisa, da parte di un mandante anonimo, su cui Banu vorrà vederci chiaro e che aprirà un ulteriore filone narrativo nella telenovela… Seguici su Instagram.