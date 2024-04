Endless Love, anticipazioni dal 22 al 27 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da lunedì 22 a sabato 27 aprile 2024

Emir e Zeynep passano al tu reciproco. Nel frattempo, Kemal sta cercando delle prove per incastrare Emir. Tarik non vede l’ora di andare a firmare il contratto per il nuovo negozio, ma, arrivato all’appuntamento, apprende con grande disappunto che il proprietario ci ha ripensato. Chiedendo spiegazioni ad Emir, l’uomo fa finta di cadere dalle nuvole. Naturalmente, Tarik ignora che è stato proprio Emir a bloccare il tutto. Onder vuole vederci chiaro in certe transazioni economiche di Emir per riconsiderare il processo. Su ordine di Emir, Tufan fa in modo che Kemal e Salih vedano il video in cui Ozan dà fuoco alla barca.

Kemal rassicura Nihan: né lui e né Salih hanno denunciato Ozan per l’incendio della barca, nonostante ci sia un video che lo incrimina. Poi Kemal insiste per capire da cosa Nihan difendesse il fratello, quando ha accettato di sposare Emir. Nihan cambia versione e afferma che si è sposata per evitare il fallimento dell’azienda di famiglia. Mentre Zeynep, tornata in città dopo il concerto, è costretta a partecipare alla cena organizzata con Salih, le arrivano i messaggi di Emir che la invita a una cena principesca per il giorno seguente. Emir ha organizzato un dopocena in una suite matrimoniale. Onder consegna a Nihan i rendiconti bancari dell’azienda e la avverte che presto Emir tornerà al lavoro. Nihan è molto preoccupata per Kemal e vorrebbe avvertirlo del ritorno di Emir in azienda, ma lui non sente il cellulare e così lei decide di andare di nascosto a casa sua. I due stanno parlando, quando si sente bussare alla porta.

Mentre Nihan e Kemal stanno parlando a casa di lui, Asu arriva a sorpresa per brindare alla casa nuova. Nihan si nasconde in camera da letto, alla prima occasione riesce a sgattaiolare via e vorrebbe che Yasemine la aiutasse a far sloggiare Asu, ma l’amica trova assurda la sua gelosia e non collabora. Asu, intanto, si ubriaca e cerca di provocare Kemal, che non ci sta e la manda a dormire da sola in camera, mentre lui si stende sul divano. Il mattino seguente Nihan e Onder decidono di tornare per la prima volta nel luogo dove avvenne l’omicidio, visto che il custode non ci sarà, e si accordano per arrivare separatamente. Emir prende nell’armadio quello che sembra un pezzo di gemello trovato a terra e lo mostra a Onder, che lo riconosce e afferma di averlo effettivamente perso. A quel punto il suo destino è segnato. Emir al telefono incarica Tufan di procedere con un misterioso piano che incastrerà Tarik. Tarik quel mattino riceve una telefonata da Tufan.

Emir invita Zeynep a cena (e si assicura che la stampa venga informata), ma la ragazza non potrà incontrarsi con lui, poiché Salih, dopo averla colta di sorpresa per parlare, la accompagna a casa. Asu fa credere a Nihan di aver passato la notte insieme a Kemal, al quale invece dice di averle raccontato la verità, per evitare malintesi. Leyla si rivolge al signor Sahin per le sue ricerche e chiede di inserire, oltre ai cognomi Acemzade e Sezin, anche Kozcuoglu. In un flashback, si vede Ozan che confessa alla sorella di aver ucciso una persona, e sia Galip che Emir tranquillizzano Nihan, garantendole che si occuperanno loro della faccenda. Nihan si reca sul luogo del delitto, dove ha un appuntamento con il padre, ma al suo posto arriva Kemal, speranzoso di scoprire finalmente perché Nihan l’ha lasciato per stare con Emir. Tarik, convinto di andare a firmare il contratto con il proprietario, viene prelevato da uno scagnozzo di Tufan che investirà Onder.

Tarik scende dalla macchina, mandando all’aria il piano architettato da Emir, e presta soccorso all’uomo. Nihan si trova nel bosco assieme a Kemal. La donna, come al solito, approfitta del fatto che sono soli per provocare e stuzzicare l’ex fidanzato, ma il divertimento viene interrotto da una chiamata di Emir, che avvisa la moglie del fatto che suo padre si trova in ospedale a seguito di un grave incidente. Onder, infatti, è stato investito ma, grazie al repentino intervento di Tarik, che si trovava sul luogo, ha ricevuto cure immediate e sembra che riuscirà a rimettersi senza conseguenze troppo gravi. Tarik dice alla polizia e al fratello di non aver assistito all’incidente, ma in realtà sa molto più di quanto fa credere, e mente per proteggere Emir. Kemal, dopo aver accompagnato Nihan dal padre, viene aggredito da un uomo misterioso. L’aggressore riesce a scappare ma, essendo riuscito a leggere il numero di targa della macchina con cui fugge, Kemal risale al nome del proprietario…

Nihan e la sua famiglia sono preoccupati per le condizioni di Onder, dopo che è stato investito. In realtà Onder si sta riprendendo ma la preoccupazione più grande è che lui è convinto che non si sia trattato di un incidente ma che, anzi, il conducente della macchina lo abbia puntato con l’intenzione di travolgerlo. Inoltre, sapendo che in macchina con il conducente c’era anche Tarik, i sospetti cadono su Emir. Nihan, senza mezzi termini, telefona a Emir e gli chiede se è coinvolto nell’incidente di Onder, ma Emir nega categoricamente di avere qualcosa a che fare con l’accaduto. Asu frequenta sempre più spesso la famiglia di Kemal e ormai si sente quasi parte del nucleo famigliare. Fehime e Huseyin sono davvero ben disposti nei confronti della ragazza e non perdono occasione per farla sentire a suo agio. Emir intanto convoca Tarik con l’intenzione di farlo entrare tra le sue persone di fiducia e di offrirgli quindi un lavoro come suo assistente. Tarik è perplesso.

Asu rivela ad Hakki di essere innamorata di Kemal e l'uomo, durante un pranzo in cui è presente anche Leyla, fa intendere di essere d'accordo con la relazione tra i due poiché stima molto il ragazzo. Leyla, però, prende in disparte Kemal e lo convince a invitare Nihan a vedere un film al cinema. Vildan prova a raccontare a Nihan la verità riguardo al suo passato, ma viene interrotta da Onder il quale crede che non sia il momento giusto per raccontare la verità alla figlia, già molto scossa per via dell'incidente che ha coinvolto il padre. Nihan riceve una chiamata dal dipartimento di polizia in cui le comunicano che hanno preso l'uomo che ha investito Onder e che questi si è dichiarato colpevole. Intanto Emir invita Zeynep sulla sua barca e i due si baciano ma, d'accordo con Emir, il capitano fotografa la scena. La sera stessa, Salih incontra Zeynep e domanda alla ragazza se si sta frequentando con qualcuno, ma Zeynep nega e Salih si insospettisce.