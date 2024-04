Endless Love anticipazioni: Nihan fa una scoperta assurda su Leyla, ecco quale

Un segreto sta per essere svelato nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Nihan Sezin (Neslihan Atagul) scoprirà infatti nel peggiore dei modi che Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor), la migliore amica del suo amato Kemal Soydere (Burak Ozcivit), è sua zia, in quanto sorella della madre Vildan (Neşe Baykent). Una “novità” che, almeno inizialmente, finirà per destabilizzarla…

Endless Love, news: Emir vuole scoprire chi è Leyla

Tutto partirà quando alcuni scagnozzi di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) pugnaleranno Kemal al basso ventre. Dopo essere stato soccorso da Nihan, Soydere verrà ricoverato per qualche ora in ospedale, dove potrà contare sull’aiuto di Leyla. Sarà quindi in quell’occasione che Emir farà la conoscenza di Leyla, dato che avrà la faccia tosta di presentarsi al capezzale di Kemal per minacciarlo in maniera neanche troppo velata.

Qualche giorno dopo tale avvenimento, Emir si insospettirà quando vedrà Leyla discutere animatamente, in mezzo alla strada, con il suocero Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık) e darà ordine allo scagnozzo Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) di rovistare nella vita dell’amica di Kemal per capire se ci sia una connessione tra lei e la famiglia della moglie. Ricerche che, senza fare troppa fatica, permetteranno a Emir di scoprire tutta la verità, ossia che Leyla è la sorella di Vildan!

Endless Love, spoiler: Nihan scopre che Leyla è sua zia!

Ancora arrabbiato per come il suocero avrà cercato di ricattarlo dopo aver appreso che la madre Müjgan Kozcuoğlu (Ayşen İnci) è ancora viva, quando invece tutti la credono morta da ormai venticinque anni, Emir non esiterà ad affrontare Önder e Vildan per chiedere loro per quale motivo hanno nascosto a tutti quanti, persino ai figli Nihan e Ozan (Barış Alpaykut), il legame di parentela con Leyla.

Tale discorso verrà intercettato proprio da Ozan e Nihan, che resteranno attoniti appena capiranno che Vildan ha una sorella tenuta nascosta fino a quel momento. Ovviamente, la più sorpresa sarà Nihan, che sentirà pure il nome Leyla e non farà fatica a comprendere che la donna di cui parlano è la confidente di Kemal (con la quale lei stessa ha stretto amicizia).

Endless Love, trame: Nihan chiede spiegazioni a Leyla

Come deciderà di muoversi Nihan? Possiamo anticiparvi che la ragazza sceglierà di andare proprio da Leyla, che stava per confessarle tutta la verità (messa in allerta da Kemal, ormai certo del fatto che Emir sapesse del suo legame con Vildan). Senza tergiversare troppo sulla questione, Leyla confiderà dunque a Nihan che era follemente innamorata di Önder fino a quando non ha scoperto, nel giorno del loro matrimonio, che Vildan era in attesa di due bambini dall’uomo, ossia lei e il suo gemello Ozan.

Una verità che coglierà Nihan del tutto impreparata, anche se Leyla la rassicurerà sul fatto di non averla presa in giro e di essere diventata sua amica perché, date le rimostranze di Vildan, credeva che non avrebbe mai potuto diventare una vera e propria zia. Fatto sta che Nihan si prenderà del tempo per assimilare meglio la notizia, soprattutto quando Leyla la inviterà a non fare i suoi stessi errori ed a lottare per Kemal, se è ancora innamorata di lui… Seguici su Instagram.