Grande pericolo per Kemal Soydere (Burak Özçivit) nelle puntate italiane di Endless Love. Il nostro protagonista verrà infatti accoltellato al basso ventre e in tutto ciò ci sarà, ovviamente, lo zampino di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), il suo nemico numero uno. Facciamo dunque un passo indietro per capire in quali esatte circostanze si verificherà l’attentato…

Endless Love, news: Kemal scopre il segreto di Emir

La storia troverà un vero e proprio punto di svolta quando Kemal troverà la casa in cui, cinque anni prima, il povero Ozan Sezin (Barış Alpaykut) è caduto nella trappola di Emir e ha ucciso una prostituta. Un vero e proprio escamotage con il quale Kozcuoğlu ha potuto costringere Nihan (Neslihan Atagul) a sposarlo. Dato che la donna si rifiuterà di dargli spiegazioni sul motivo che l’ha spinta a contrarre matrimonio per proteggere Ozan, Kemal tornerà da solo in quell’abitazione e rovisterà in un computer all’interno della stessa, scoprendo così che l’oggetto è collegato alle telecamere di sicurezza di un’altra casa.

Intercettando i passi di Emir, Kemal riunirà quindi in fretta i tasselli del puzzle e scoprirà che in quel domicilio è segretamente nascosta la madre malata del suo antagonista, nonché moglie di Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen). Donna che però tutti quanti credono morta da oltre venticinque anni…

Endless Love, spoiler: Emir dà ordine di accoltellare Hakan

Nel giro di poco tempo sia Nihan e sia Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık) scopriranno quindi che la signora Kozcuoğlu è ancora viva e cercheranno di utilizzare quel particolare per indispettire Emir. Quest’ultimo nel frattempo organizzerà la sua vendetta nei riguardi di Kemal, colpevole di aver messo il padre Galip contro di lui mettendolo al corrente di una sua mossa studiata per farlo finire in prigione attraverso un contratto falso.

Dopo una festa organizzata a casa di Galip, Emir darà quindi ordine a due dei suoi uomini di aggredire e accoltellare Kemal. Un compito che gli scagnozzi porteranno in parte a termine, visto che riusciranno a ferire Soydere ma non lo uccideranno. E qui, a questo punto della storyline, bisognerà fare molta attenzione al passaggio successivo…

Endless Love, trame: Nihan salva la vita a Kemal ma…

Possiamo infatti anticiparvi che, poco prima dell’aggressione, un uomo di Kemal sarà riuscito ad aprire la cassaforte di Galip e a rubare dalla stessa le chiavette usb dove Emir ha nascosto tutte le sequenze dell’omicidio della prostituta compiuto da Ozan.

Non appena verrà ferito, Kemal verrà quindi contattato telefonicamente da Nihan, che gli chiederà in lacrime di non guardare il contenuto di quelle penne usb, se gli è rimasto un briciolo di amore nei suoi riguardi, e di riconsegnarglielo entro un’ora in un luogo segreto.

Seppur combattuto, alla fine Kemal si lascerà sopraffare dal suo sentimento per Nihan e, ferito, si metterà alla guida dell’automobile per raggiungerla. Lì, Soydere restituirà le penne usb e saluterà la ragazza, per poi perdere i sensi una volta che la Sezin sarà andata via. Fortunatamente, Nihan tornerà indietro per caso e, dopo averlo trovato riverso a terra, gli presterà soccorso, portandolo in ospedale e salvandogli di fatto la vita.

Un salvataggio, quello del proprio amato, che rappresenterà l’inizio di un grosso pericolo di Nihan, dato che sarà entrata in possesso dei filmati custoditi gelosamente da Emir. Non a caso, Kozcuoğlu si infurierà appena il padre, che gli aveva sottratto le pennine senza il suo consenso, gli dirà che i video sono spariti e lo accuserà ingiustamente del loro furto… Seguici su Instagram.