Endless Love anticipazioni: Salih e la “vendetta” di Ozan

Per adesso è entrato nelle simpatie dei telespettatori per via dei suoi problemi di salute e della sua “faccia da angioletto”; molto presto il giovane Ozan Sezin (Barış Alpaykut) si renderà però protagonista di un gesto terribile ai danni di Salih (Gökay Müftüoğlu), gesto che spariglierà le carte. E tutto ciò accadrà nelle puntate italiane di Endless Love in onda tra qualche settimana…

Endless Love, news: Salih confessa a Kemal che ama Zeynep

Tutto inizierà quando Salih deciderà di ritornare sui suoi passi con Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), dando una seconda possibilità alla loro storia nonostante l’uscita con Ozan, poi trasformatasi in un vero e proprio incubo. Per questo, Salih non vorrà più nascondere l’amore che prova per Zeynep e, senza consultarla, organizzerà un incontro con Kemal Soydere (Burak Özçivit) per parlargli della sua relazione con la sorella.

Fortunatamente, Kemal non se la prenderà con Salih per avergli nascosto per mesi di essersi innamorato di Zeynep e darà la sua personale benedizione alla “coppietta”. Ciò con buona pace della ragazza, che si arrabbierà tantissimo con Salih quando, durante un pranzo nel quale sarà presente anche Kemal, le farà sapere di aver portato alla luce la loro storia segreta.

Endless Love, spoiler: Ozan si vendica di Salih, ecco perché

Data la benedizione ricevuta da Kemal e incurante delle rimostranze della sua fidanzata, Salih inizierà quindi ad agire in protezione di Zeynep, osservando ogni sua minima mossa per evitare che possa rimettersi nei guai come invece ha fatto in passato. Proprio per questo, un pomeriggio, Salih noterà che Ozan sta girovagando nei pressi di casa Soydere e lo inviterà in malo modo a non avvicinarsi per nessun motivo a Zeynep, dandogli tra l’altro del bambino viziato.

Parole che faranno scattare Ozan, il quale senza pensarci due volte andrà al porto e brucerà la nave che Salih utilizza anche per lavoro. Una vera e propria vendetta che getterà Salih nello sconforto più totale, anche se l’uomo attribuirà ogni responsabilità a Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) per via della guerra avviata con il suo migliore amico Kemal…

Endless Love, trame: i sospetti di Nihan su Ozan

Fatto sta che, una volta che si renderà responsabile del fattaccio, Ozan andrà proprio da Emir in cerca di aiuto. Neanche a dirlo, Kozcuoğlu si dirà disponibile a coprire il cognato e si mostrerà sorpreso per l’attentato portato avanti con il fine di marcare il territorio per conquistarsi le attenzioni di Zeynep.

Chi invece non sarà per niente ragionevole con Ozan è Nihan (Neslihan Atagül): scoperto dallo stesso Salih che la sua barca è andata a fuoco, la nostra protagonista non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle quando apprenderà che il fratello si è bruciato una mano e lo rimprovererà duramente per ciò che ha fatto, sottolineando che sta diventando violento esattamente come Emir ha fatto con lei pur di stare con Zeynep.

Tali parole spingeranno Ozan ad una riflessione oppure il giovane continuerà a farsi dominare dal suo lato oscuro? Seguici su Instagram.