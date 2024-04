La Promessa anticipazioni: Cruz si prende gioco di Martina, ecco come

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Cruz Ezquerdo (Eva Martin) inizierà a prendersi gioco della nipote Martina de Lujan (Amparo Pinero). Una mossa che avverrà per uno scopo ben preciso: impedire alla ragazza di sposare Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), un giovane nobile imparentato con la famiglia reale…

La Promessa, news: Martina costretta a sposare Antonio

La storyline si accenderà nel momento in cui Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez), i genitori di Martina, si presenteranno a La Promessa e sveleranno a tutti quanti che la figlia è fuggita in fretta e furia da Madrid dopo essere stata sorpresa a baciare nel corso di una festa Antonio, già promesso sposo di Beatriz Oltra (Julia Martinez). Dato che saranno indebitati fino al collo, Fernando e Margarita cercheranno di costringere la ragazza a ritornare con loro nella capitale, ma ogni tentativo risulterà vano poiché Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) vorranno continuare ad ospitarla e quindi si faranno ancora più duri.

Non a caso, nel corso di una colazione, Margarita comunicherà a Martina che Antonio si è perdutamente innamorato di lei, in seguito al loro bacio, e che intende sposarla. Matrimonio al quale, ovviamente, la giovane Lujan non potrà opporsi perché la madre e Fernando hanno deciso che avrà luogo.

La Promessa, trame: Curro si allontana da Martina

Anche se Martina sottolineerà a più riprese che non intende sposare un uomo che non ama, Margarita e Fernando non vorranno sentire ragioni e faranno presente alla consanguinea che, allora, non avrebbe dovuto baciare nemmeno Antonio, comportandosi da brava ragazza, se non sentiva per lui alcun tipo di trasporto. Una situazione, quella del matrimonio forzato, che getterà nello sconforto più totale anche Curro de la Mata (Xavi Lock), segretamente innamorato di Martina.

Anche se scoprirà che Martina non ha avuto alcun ruolo nel fidanzamento con Antonio, dopo aver riempito Fernando di domande, il giovane inizierà a sentire pesante il suo soggiorno a La Promessa e deciderà di passare qualche giorno lontano dalla tenuta al fine di andare a trovare la “madre” Eugenia. Per questo, si congederà soltanto con la sorella Jana (Ana Garces), non dando a Martina nessuna spiegazione.

La Promessa, spoiler: Cruz inizia a prendersi gioco di Martina

A questo punto della storia sarà quindi fondamentale l’intervento di Cruz, che non vorrà assolutamente che Martina sposi Antonio per impedire agli odiati cognati Fernando e Margarita di avere un ruolo più prestigioso nella società nobile rispetto alla sua famiglia.

Non appena le indagini di Lorenzo (Guillermo Serrano) accerteranno che Antonio si è scoperto innamorato di Martina e vuole sposarla il prima possibile, la Ezquerdo si trasformerà nella confidente numero uno della nipote, a discapito della cugina Catalina (Carmen Asecas), e cercherà di spingerla a lottare se non vuole diventare la moglie di Carvajal y Cifuentes.

Allo stesso tempo però cercherà di non scontrarsi troppo con Margarita e Fernando per continuare ad agire indisturbata. Col trascorre dei giorni, la sua messa in scena avrà l’esito sperato? Possiamo anticiparvi che tutto sembrerà vano, ma a un certo punto si presenterà alla tenuta il giovane Antonio… Seguici su Instagram.