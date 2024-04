La Promessa anticipazioni: Lope o Salvador? Chi ama davvero Maria?

Sono in arrivo dei terribili momenti di confusione per Maria Fernandez (Sara Molina) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Dato il suo rapporto sempre più compromesso con Salvador Romea (Mario Garcia), la giovane domestica verrà infatti assalita da un dubbio: è lui l’uomo che ama oppure sta cominciando a provare dei sentimenti per Lope Ruiz (Enrique Fortun)? Cerchiamo di fare chiarezza…

La Promessa, news: rapporti sempre più burrascosi tra Maria e Salvador

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi in precedenza, il rapporto tra Maria e Salvador sembrerà arrivare ad un punto di non ritorno nel momento in cui la ragazza deciderà di rimandare a data da destinarsi le loro nozze. A quel punto, dato il trauma subito quando era al fronte, anche Romea si interrogherà sulla sua relazione con la Fernandez, soprattutto quando la ragazza gli confesserà di avere baciato Lope nel suo lungo periodo di assenza.

Sentendosi tradito contemporaneamente dalla sua amata e dal suo migliore amico, Salvador andrà ovviamente in escandescenze e il suo nervosismo influenzerà anche tutti gli altri inservienti de La Promessa, in primis Jana Exposito (Ana Garces) e Teresa Villamil (Andrea Del Rio), che cercheranno di proteggere Maria…

La Promessa, trame: Lope ama Maria

Tra un litigio e l’altro, la situazione non farà altro che complicarsi, in primis perché – messo alle strette – Lope ammetterà di essere innamorato da tempo di Maria, ma di aver fatto un passo indietro quando la giovane ha scelto di stare con Salvador, il suo migliore amico.

Un vero e proprio intreccio amoroso che non mancherà di inasprirsi quando Salvador prenderà nel peggiore dei modi un’iniziativa della Fernandez. In pratica, Maria chiederà all’uomo di levarsi per un po’ la benda che porta sull’occhio ferito, per vedere se sia il caso di rivolgersi ad un medico e capire se lo stesso possa guarire con una terapia più adeguata. Un gesto lodevole da parte della domestica, che però Salvador scambierà per un’offesa, poiché crederà che la sua “ex” stia solo cercando un motivo per scaricarlo e lavarsi la coscienza, dato che un altro dottore gli ha detto che resterà “invalido” a vita.

La Promessa, spoiler: chi ama davvero Maria tra Lope e Salvador?

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, Maria si sentirà pressata sia da Salvador, che scambierà ogni sua carineria per un attacco, sia da Lope, il quale cercherà di allontanarla per non indispettire ancora di più il collega e amico. Un problema gigantesco da risolvere e in grado di innescare una grossa crisi in Maria, che confesserà appunto a Jana e Teresa – con le lacrime agli occhi – di non sapere se è innamorata di Salvador oppure di Lope.

Un triangolo che riserverà ovviamente ancora delle sorprese nella telenovela iberica, del quale vi terremo aggiornati…