La Promessa anticipazioni: Pia costretta a fare qualcosa di difficile, ecco cosa

Una difficile decisione da prendere avrà per protagonista Pia Adarre (Maria Castro) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La domestica dovrà infatti fare il possibile per evitare che il marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra) esca di prigione dopo aver tentato di ucciderla…

La Promessa, news: l’arresto di Gregorio

La storyline diventerà tesa quando Pia scoprirà che è stato proprio Gregorio a somministrarle pian piano delle piccole dosi di cicuta negli alimenti, al fine di farle perdere il bambino, non suo, che porta in grembo. Una volta scoperto e messo con le spalle al muro, Castillo vorrà evitare che la moglie lo denunci alle autorità e, in preda ad un folle delirio, confesserà a Pia che l’ha avvelenata non perché volesse ucciderla, ma semplicemente perché non accettava l’idea di dover crescere il figlio “bastardo” di un altro.

Tuttavia, dopo la clamorosa confessione, Gregorio si sentirà minacciato e, con la forza, cercherà di costringere Pia ad ingerire l’intero flacone di cicuta. Fortunatamente, ad evitare il peggio penserà il maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent), che entrerà nella stanza con due uomini della guardia civile, i quali arresteranno immediatamente Castillo.

La Promessa, trame: Cruz si mostra solidale con Pia

Gregorio finirà quindi tra le sbarre con l’accusa di tentato omicidio e Pia potrà tirare un sospiro di sollievo. Differentemente da quanto si aspettava, la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) vorrà parlare con lei per esprimerle tutta la sua solidarietà, da donna, circa quanto le è accaduto. Inaspettatamente, la dark lady preciserà alla Adarre che può rivolgersi a lei per qualsiasi tipo di problematica, sostenendo che tutte le donne dovrebbero aiutarsi a vicenda, indipendentemente dalla classe sociale a cui appartengono, quando si tratta di fermare le angherie di un uomo.

Insomma, Pia avrà Cruz dalla sua parte, ma il destino sembrerà remare ancora contro di lei poiché Gregorio rischierà di uscire prestissimo dal carcere, data la legge vigente dell’epoca e il modo in cui gli uomini potevano disporre a piacimento delle loro mogli…

La Promessa, spoiler: la decisione difficile di Pia

A parlare di tale eventualità a Pia sarà Romulo, il quale farà presente alla donna che è necessaria la sua testimonianza in tribunale per impedire che Gregorio venga rilasciato, in modo tale da spiegare al giudice tutte le nefandezze che il marito ha commesso rischiando di ucciderla. Anche se si sentirà male all’idea di percorrere dall’inizio il suo “travaglio”, Pia accetterà tale situazione, con Romulo che si impegnerà ad accompagnarla per starle vicino.

E così Pia e Romulo partiranno alla volta del giudice, ma tutto ciò basterà a non considerare più Gregorio un problema?