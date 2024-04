La Promessa anticipazioni: Pia scopre qualcosa di terribile sul suo bambino

Se c’è un personaggio sfortunato a La Promessa è sicuramente quello della governante Pia Adarre (Maria Castro). Dopo aver subito per mesi l’avvelenamento da parte del marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra), la donna scoprirà qualcosa di terribile sul bambino che porta in grembo…

La Promessa, news: Pia testimonia contro Gregorio

La faccenda subirà un grosso scossone nel momento in cui Gregorio confesserà a Pia che l’ha avvelenata, somministrandole pian piano delle piccole dosi di cicuta, con il fine di farle perdere il bambino che aspetta poiché non è mai riuscito ad accettare l’idea di dover crescere un figlio non suo. A quel punto, dato che tenterà di ucciderla facendole ingerire tutto il flacone di veleno, per Castillo scatterà l’arresto, grazie all’intervento del maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent) che interromperà la discussione presentandosi con due uomini della guardia civile.

Quando tutto sembrerà andare per il verso giusto, con Pia che riceverà addirittura la solidarietà della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin), un nuovo problema si presenterà all’orizzonte per la Adarre: dovrà infatti testimoniare contro Gregorio per impedire che esca di prigione.

La Promessa, spoiler: Pia scopre qualcosa di terribile sul suo bambino

Occhio perciò a quello che succederà in seguito: approfittando della presenza nella tenuta del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), arrivato per prendersi cura di Jimena de los Infantes (Paula Losada) e della sua gravidanza, Pia vorrà avere un consulto medico per capire se il veleno che le ha dato Gregorio potrebbe avere compromesso la salute del suo bimbo che deve ancora nascere.

Appena troverà il coraggio di chiedere un parere ad Abel, il responso sarà tutt’altro che confortante: pur usando un tono dolce e comprensivo, il dottor Bueno non se la sentirà di mentire alla Adarre e le farà presente che il veleno può aver causato delle malformazioni al bambino che ha in grembo. Una notizia che getterà la povera Pia nello sconforto più totale…

La Promessa, trame: Jana concorda con Abel

Un parere, quello di Abel, che purtroppo sarà concorde con quello di Jana Exposito (Ana Garces), la quale tenderà a rassicurare Pia perché, in fondo, nessuno può sapere quanto la cicuta abbia compromesso il bimbo. Nonostante ciò, la Adarre non riuscirà a stare tranquilla e si sentirà terribilmente in colpa per non essersi resa conto in tempo della pericolosità di Gregorio.

Per questo, resosi conto della sua fragilità, Romulo cercherà si stare il più vicino possibile a Pia, che comunque non riuscirà a darsi pace…