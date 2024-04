Le indagini di Lolita Lobosco 4: “Ci sarebbe spazio per una quarta stagione”. Si farà?

La terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco si è recentemente conclusa, suscitando una serie di interrogativi e speranze riguardo al futuro del vicequestore barese interpretato da Luisa Ranieri. I fan della fiction si chiedono se verrà prodotta una quarta stagione ed è stata proprio l’attrice napoletana ad accennare poche settimane fa alla possibilità di ulteriori sviluppi narrativi, suscitando così l’entusiasmo del pubblico.

Durante la presentazione dei nuovi episodi, la Ranieri ha condiviso interessanti dettagli sul processo creativo della terza stagione, dichiarando: “Nella terza stagione, tre episodi su quattro sono stati inventati. Quindi sì, volendo c’è spazio per una quarta“, suggerendo che ci sia ancora margine per nuove trame. Queste dichiarazioni hanno alimentato le speranze per una possibile quarta annata, accrescendo l’entusiasmo tra i sostenitori della serie.

Il successo di Lolita Lobosco 3 è ormai consolidato, con la terza stagione che ha registrato una media di cinque milioni di telespettatori, pari al 28% di share. Questo trionfo è merito di storie coinvolgenti e personaggi ben definiti, il tutto ambientato nella suggestiva cornice di Bari. Si tratta di numeri più che soddisfacenti, che confermano la popolarità della serie e apre la strada a nuove opportunità creative.

Basata sui romanzi di Gabriella Genisi, la fiction ha ancora molto materiale narrativo da esplorare, considerando gli otto romanzi pubblicati fino al 2020 e i due successivi del 2022. Anche se il primo dei nuovi romanzi, “Terrarossa; Lo scammaro avvelenato e altre ricette”, è già stato adattato per uno degli ultimi episodi della terza stagione, il secondo potrebbe fornire ulteriori spunti per una continuazione.

Per ora, manca solo una comunicazione ufficiale dalla Rai, ma Luisa Ranieri, pur lasciando aperta la possibilità del suo ritorno nei panni di Lolita, ha recentemente dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni: "Credo che adesso ci prenderemo una pausa di un paio d'anni, poi vedremo. Con la Zocotoco, la nostra casa di produzione, stiamo lavorando su altri progetti". Pertanto, per vedere un eventuale quarto capitolo della saga, bisognerà aspettare almeno fino alla primavera del 2026.