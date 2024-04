Tempesta d’amore: Alexandra e Christoph, esplode l’amore (contro tutti) | Anticipazioni italiane

Dopo settimane di tira e molla finalmente l’amore esploderà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) metterà da parte i propri timori e rinuncerà a tutto pur di vivere il suo amore per Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra lascia Markus

Fin dal momento del loro incontro al Fürstenhof, è stato chiaro che i sentimenti che legavano un tempo Alexandra e Christoph sono tutt’altro che scomparsi. Peccato solo che nel frattempo la donna si sia sposata ed abbia messo su famiglia…

Dilaniata dal continuo conflitto tra ragione e cuore, alla fine la Schwarzbach ha però deciso di seguire quest’ultimo. È stato così che la donna ha comunicato ad un esterrefatto Markus (Timo Ben Schöfer) di non amarlo più e aver deciso di mettere fine al loro matrimonio! Una decisione che pagherà a caro prezzo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra e Christoph diventano una coppia

Se Markus reagirà malissimo e minaccerà più o meno apertamente la moglie lasciandole intendere di essere pronto a tutto pur di riaverla, anche Eleni (Dorothée Neff) resterà sconvolta dalla decisione della madre e dirà subito chiaramente di non avere intenzione di accettare Christoph nella loro famiglia.

Il risultato? Alexandra sarà così addolorata dalla reazione della figlia da respingere Christoph, sostenendo di aver bisogno di tempo prima di lasciarsi andare ad una relazione con lui. Ancora una volta, però, il cuore avrà la meglio sulla ragione…

Poco dopo, infatti, la Schwarzbach si presenterà dal suo amato e si lascerà finalmente andare ai suoi sentimenti per lui! Sarà così che Christoph e Alexandra diventeranno finalmente una coppia, pronti a lottare contro l'ostilità di tutti. I due innamorati, però, non immagineranno nemmeno lontanamente ciò che ha Markus in serbo per loro…