Tempesta d’amore: Alexandra lascia Markus! E lui… | Anticipazioni italiane

Una corsa contro il tempo sta per iniziare per gli Schwarzbach! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) cercheranno infatti disperatamente di cancellare le prove del loro coinvolgimento nel drammatico incidente che ha lasciato Shirin Ceylan (Merve Çakır) cieca… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph rinuncia ad Alexandra

Sono trascorsi quasi trent’anni da quando Christoph mise improvvisamente fine alla loro relazione per inseguire potere e ricchezza. Una decisione che spezzò il cuore di Alexandra, spingendo quest’ultima tra le braccia di Markus (Timo Ben Schöfer). L’amore che univa la donna a Saalfeld, però, è tutt’altro che scomparso…

Quando Alexandra e Christoph si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra, i vecchi sentimenti sono infatti riaffiorati più forti che mai. Ciononostante, la Schwarzbach ha ribadito più volte al suo amato di non poter voltare le spalle alla propria famiglia per inseguire un vecchio amore…

Ebbene, fino ad ora Saalfeld ha continuato a credere in un futuro con la sua ex. Quando leggerà le parole che quest’ultima ha scritto per rinnovare i suoi voti nuziali con Markus, però, cambierà idea! Convinto che Alexandra sia sinceramente innamorata del marito, Christoph si dichiarerà sconfitto e si preparerà a lasciare il Fürstenhof per qualche tempo. Proprio allora, però, tutto cambierà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra chiude il matrimonio con Markus

Sempre più tormentata dai suoi sentimenti proibiti per l’albergatore, Alexandra andrà ulteriormente in crisi quando quest’ultimo rinuncerà a lei. E così, quando poco dopo Markus proverà a passare dei momenti di intimità con lei, la donna non riuscirà a lasciarsi andare e respingerà con decisione il marito.

Il risultato? Di fronte alla reazione della moglie, Markus capirà che quest’ultima gli sta nascondendo qualcosa e pretenderà chiarezza… venendo accontentato! Ormai sicura di ciò che prova e – soprattutto – di ciò che vuole, Alexandra comunicherà dunque al marito di amare Christoph e di voler dunque chiudere il loro matrimonio!

Ebbene, non solo la decisione della Schwarzbach è destinata a cambiare per sempre la vita sua e dei due uomini coinvolti, ma tirerà fuori un lato nascosto di Markus, trasformando quest’ultimo in un vero e proprio dark man! Occhi dunque puntati sui prossimi importantissimi episodi di Tempesta d’amore! Seguici su Instagram.