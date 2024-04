Tempesta d’amore: Christoph rinuncia ad Alexandra! E lei… | Anticipazioni italiane

Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non si arrende facilmente, ma sa anche che i sentimenti non si possono forzare. Sarà così che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il potente albergatore deciderà di rinunciare alla donna che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra tra Christoph e Markus

Trent’anni fa chiuse la sua relazione con Alexandra (Daniela Kiefer) in nome di ricchezza e potere. Oggi, invece, sarebbe disposto a rinunciare a tutto pur di riavere la donna che ama al proprio fianco!

È iniziata così la guerra di Christoph per il cuore di Alexandra. Guerra che sta portando l’albergatore a scontrarsi con il grande amore che la donna ha per la propria famiglia, nonché il senso di riconoscenza che la lega a Markus (Timo Ben Schöfer).

Ciononostante, benché a parole la Schwarzbach si dica determinata a restare insieme al marito, il suo cuore la sta spingendo sempre più verso Saalfeld…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph crede che Alexandra non lo ami

Sarà in questo contesto che Markus rivelerà alla moglie di voler festeggiare il proprio compleanno rinnovando i loro voti nuziali. Una richiesta romantica che – come prevedibile – manderà in profonda crisi la donna!

Sempre più sopraffatta dai suoi sentimenti per Christoph, Alexandra non riuscirà infatti a scrivere i propri voti… almeno fino a quando non penserà all’amante! E il caso vorrà che proprio quest’ultimo trovi casualmente le parole scritte dalla Schwarzbach…

Colpito dall’intensità dei sentimenti che traspirano da quelle parole d’amore, Saalfeld si convincerà che Alexandra ami davvero Markus e deciderà dunque di gettare la spugna: comunicherà al rivale di essersi arreso e si preparerà a lasciare il Füurstenhof per qualche tempo. A sua insaputa, però, sarà proprio questa sua decisione ad aprire finalmente gli occhi ad Alexandra… Seguici su Instagram.