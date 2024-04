Tempesta d’amore: Markus e Alexandra distruggono le prove e vengono colti in flagrante! | Anticipazioni italiane

Una corsa contro il tempo sta per iniziare per gli Schwarzbach! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer) cercheranno infatti disperatamente di cancellare le prove del loro coinvolgimento nel drammatico incidente che ha lasciato Shirin Ceylan (Merve Çakır) cieca… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin perde la vista

Appena arrivata al Fürstenhof, Alexandra si è subito distinta per decisioni impopolari come il taglio del personale. Decisioni resesi necessarie – almeno agli occhi della donna – per poter ridurre gli enormi costi dell’hotel.

Sarà proprio con questo obiettivo in mente che la donna deciderà di sostituire – all’insaputa degli altri comproprietari – i prodotti per la pulizia con delle alternative più economiche, ma anche molto più aggressive e tossiche. Un gesto che avrà conseguenze terribili…

Durante un turno di lavoro come cameriera ai piani, Shirin verrà colpita negli occhi dal pericoloso detergente, ritrovandosi completamente cieca!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra e Markus vogliono cancellare le prove

Mentre la povera ragazza verrà ricoverata d’urgenza in ospedale e dovrà affrontare la spaventosa prospettiva di una vita al buio, Markus e Alexandra avranno una priorità ben diversa: eliminare ogni traccia che posse ricondurre a loro!

Sarà così che i due coniugi faranno sparire il detersivo incriminato, sostituendolo con il vecchio prodotto. Purtroppo per loro, però, verranno colti sul fatto da niente altri che la loro adorata figlia Eleni (Dorothée Neff)!

Quest’ultima aprirà finalmente gli occhi sul fatto che i genitori non sono le persone oneste che credeva? Seguici su Instagram.