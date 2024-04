Tempesta d’amore: Shirin perde la vista! Per colpa di… | Anticipazioni italiane

Una delle trame più drammatiche ed interessanti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sta per prendere il via. Nelle prossime puntate italiane della soap la vita di Shirin Ceylan (Merve Çakır) cambierà infatti per sempre a causa di un tragico incidente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin si licenzia

Arrivata al Fürstenhof per salvare la sua amicizia con Maja (Christina Arends), Shirin ha presto trovato nell’hotel a cinque stelle una nuova casa, un lavoro e persino l’amore. Assunta come cameriera ai piani, la ragazza si sta sempre più affermando come estetista, tanto da decidere di lasciare il suo impiego in albergo.

Di fronte all’ottima pubblicità che la Ceylan sta portando al Fürstenhof grazie al suo salone di bellezza, i Saalfeld non se la sentiranno di ostacolarla e le concederanno la rescissione del contratto. Prima, però, le chiederanno un ultimo favore. Favore che la ragazza pagherà a carissimo prezzo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin resta cieca

A causa di una carenza di personale, i proprietari del Fürstenhof chiederanno a Shirin di effettuare un ultimo turno di pulizia. E, inutile dirlo, lei accetterà! Ciò che la ragazza però ignora è che – nella speranza di risparmiare – Alexandra (Daniela Kiefer) ha sostituito i normali detersivi con dei prodotti più economici e molto tossici.

E così, quando a causa di un banale incidente gli occhi di Shirin verranno colpiti dalla pericolosa sostanza, le conseguenze saranno terribili: la cornea ne risulterà a tal punto danneggiata che la ragazza perderà la vista! E, purtroppo, non si tratterà di una situazione passeggera…

Sarà questo l’inizio di una bellissima storyline destinata ad appassionarci a lungo, sconvolgendo le vite di molti personaggi: Shirin e Gerry (Johannes Huth) in primis! Seguici su Instagram.