Tempesta d’amore: Markus lascia il Fürstenhof e prepara la vendetta! | Anticipazioni italiane

Successo, denaro, tre figli ed una donna meravigliosa al suo fianco: quella di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) sembrava essere la vita perfetta. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, l’uomo d’affari vedrà il suo sogno sciogliersi come neve al sole. E a quel punto nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra lascia Markus

Da settimane ormai il triangolo tra Alexandra (Daniela Kiefer), Christoph (Dieter Bach) e Markus ci sta tenendo incollati sui teleschermi. Se fino ad ora la donna era sembrata determinata a restare fedele al marito nonostante i suoi crescenti sentimenti per l’albergatore, ora tutto sta per cambiare!

Di fronte alla prospettiva di rinnovare i suoi voti nuziali con Markus, Alexandra si renderà infatti conto di non poter più ingannare né se stessa né tanto meno il marito. E così, seppur dispiaciuta, comunicherà a quest’ultima di aver deciso di chiudere il loro matrimonio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus se ne va

Inutile dire che Markus resterà sconvolto di fronte alle parole di Alexandra. Uno shock che lascerà presto posto alla rabbia! L’uomo capirà infatti subito che la decisione della moglie è legata ai sentimenti di quest’ultima per Christoph…

Fuori di sé, Schwarzbach si imbatterà casualmente proprio nel rivale (ancora ignaro di tutto), finendo per perdere il controllo al punto da aggredire fisicamente lo sconcertato albergatore. E non è finita qui!

Col cuore a pezzi, Markus deciderà di allontanarsi da tutti e lasciare Bichlheim… ma non per un addio! Eh sì perché non solo Schwarzbach è destinato a tornare al Fürstenhof, ma sfrutterà questo tempo per preparare la sua vendetta contro Christoph e Alexandra… Seguici su Instagram.