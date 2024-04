Tempesta d’amore: nuova delusione sentimentale per Valentina! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Se è vero che il primo amore non si scorda mai, altrettanto si può dire per il primo cuore spezzato. Lo sa bene Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà a fare i conti con delle pene d’amore a lei sconosciute… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina torna al Fürstenhof

Entrata in scena come una ragazzina ribelle e un po’ viziata, Valentina è maturata moltissimo anche grazie alla sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt), figlio di Michael (Erich Altenkopf) nonché primo grande amore della giovane Saalfeld.

Trasferitasi a Lipsia proprio per seguire il suo amato, la ragazza ha visto crollarle il mondo addosso quando ha scoperto che il fidanzato la tradiva. Sconvolta, Valentina ha dunque chiuso la sua relazione e interrotto gli studi per poi trasferirsi dalla sua famiglia al Furstenhof nella speranza di un nuovo inizio. Purtroppo, però, lasciarsi alle spalle il passato si rivelerà essere un’impresa più ardua del previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina ferita nuovamente da Fabien

Come sappiamo, Robert (Lorenzo Patané) ha mal digerito la decisione della figlia di lasciare l’università e sta provando in ogni modo a spronarla a cercarsi un nuovo impiego. Con questa speranza, Saalfeld convincerà la ragazza a lavorare per qualche tempo in cucina insieme a lui. Un esperimento che si rivelerà inaspettatamente un grande successo!

Proprio quando Valentina sembrerà sulla buona strada per ritrovare la serenità, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: Fabien le invierà un messaggio scusandosi per il proprio comportamento e implorandola di tornare insieme a lui.

Inutile dire che la Saalfeld resterà profondamente turbata da quanto scrittole dal suo ex e verrà sopraffatta ancora una volta dal dolore per il tradimento subito. Il peggio, però, deve ancora arrivare! L'indomani Fabien le invierà infatti un nuovo messaggio, rimangiandosi le parole della sera precedente in quanto scritte sotto l'influsso dell'alcol! E a quel punto a Valentina crollerà ancora una volta il mondo addosso… Riuscirà la ragazza a riprendersi e voltare pagina?