Tempesta d’amore: Paul, l’incredibile gesto per salvare Shirin! E Josie… | Anticipazioni italiane

L’unico modo per far breccia nel cuore di Josie Klee (Lena Conzendorf) è essere generosi e onesti. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) riuscirà a fare colpo sulla sua amata grazie ad un gesto di grande altruismo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul guadagna punti su Leon

Superati gli intrighi di Constanze (Sophia Schiller), Paul e Josie si stanno riavvicinando ogni giorno di più. Ciononostante, la ragazza sembra al momento destinata a rimanere insieme a Leon Thormann (Carl Bruchhäuser). Proprio quest’ultimo, però, sta rovinando tutto…

Accecato dalla rivalità con Paul, Leon sta infatti perdendo il controllo della situazione, arrivando ad essere a tal punto ossessionato dall’idea di dover primeggiare sul rivale da mettere a repentaglio la propria vita. E non è finita qui!

Oltre ad assumere di nascosto degli antidolorifici (mentendo spudoratamente a Josie), Lindbergh rifiuterà addirittura di interrompere i propri allenamenti per accompagnare la fidanzata in ospedale da Shirin (Merve Çakır), che – come sappiamo – perderà la vista in seguito ad un grave incidente. Al contrario, Paul non esiterà a mettere il bene della Klee e della Ceylan davanti a tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul distrugge la lettera di dimissioni di Shirin

Inutile dire che Josie inizierà a guardare con occhi diversi sia Paul – a cui riconoscerà un gran cuore, ricordandosi il motivo per cui si era innamorata di lui – sia Leon, che sta tirando fuori un lato tutt’altro che positivo. E ben presto la ragazza avrà un’ulteriore prova di chi sia l’uomo giusto per lei…

Dopo aver scoperto che Shirin non è coperta da un’assicurazione in quanto l’incidente è avvenuto dopo le sue dimissioni, Paul deciderà di compiere un gesto molto rischioso pur di aiutare l’amica: distruggerà la lettera con cui la Ceylan ha chiuso il proprio rapporto di lavoro col Fürstenhof!

Il risultato? Quando Josie lo scoprirà, non potrà fare a meno di rimanere a bocca aperta di fronte a quell'incredibile prova di altruismo. La ragazza avrà finalmente capito che è Paul e non Leon il compagno che vuole al suo fianco?