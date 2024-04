Tempesta d’amore: Shirin scopre che resterà cieca! | Anticipazioni italiane

Il peggiore incubo di Shirin Ceylan (Merve Çakır) sta purtroppo per diventare realtà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la sfortunata ragazza vedrà infatti infrangersi il suo sogno di poter tornare a vedere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin spera di tornare a vedere

Sono trascorsi alcuni giorni dal terribile incidente che ha visto Shirin perdere la vita. Come sappiamo, gli occhi della ragazza sono accidentalmente entrati in contatto con un detergente altamente tossico, che le hanno gravemente danneggiato la cornea.

Benché la sua situazione sia apparsa da subito grave, i medici non hanno ancora escluso che la Ceylan possa tornare a vedere. E così, anche grazie all’inguaribile ottimismo di Gerry (Johannes Huth), Shirin continuerà a sperare in una guarigione. La attende però una brutta sorpresa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin non guarisce

Il momento della verità arriverà tra pochi giorni, quando la Ceylan dovrà recarsi in ospedale per la fatidica visita di controllo. Se Gerry sarà così certo di un esito positivo da organizzare una festa a sorpresa per la sua amata, purtroppo i fatti gli daranno torto…

Quando i medici toglieranno i bendaggi agli occhi di Shirin, quest’ultima non riuscirà infatti a vedere nulla! Nonostante le cure ricevute, i suoi occhi non saranno infatti guariti. Sconvolta, la Ceylan si troverà così di fronte alla terribile prospettiva di trascorrere il resto della sua vita al buio… Riuscirà a superare anche questa terribile prova che il destino le ha imposto? Seguici su Instagram.