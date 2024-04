Tempesta d’amore: Valentina trova la sua vocazione professionale! | Anticipazioni italiane

C’è chi fin da bambino ha ben chiaro quale sia la propria vocazione professionale e chi invece ha bisogno di più tempo per trovare la propria strada! Rientra nella seconda categoria Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar), la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané). Dopo un momento di smarrimento, però, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza capirà finalmente qual è la sua aspirazione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina in crisi

Da qualche giorno al Fürstenhof ha fatto ritorno un personaggio storico molto amato: Valentina Saalfeld, la figlia adolescente di Robert. Uscita di scena alcuni anni fa per seguire il fidanzatino Fabien (Lukas Schimdt) e diventare un’attrice, la ragazza ha visto il suo mondo crollarle addosso dopo aver scoperto che il compagno la tradiva.

Sconvolta, la giovane Saalfeld ha così non solo troncato la sua relazione con Fabien, ma ha anche interrotto gli studi. Una decisione che l’ha portata a scontrarsi col padre! Mentre quest’ultimo vorrebbe che la figlia si trovasse al più presto un impiego, infatti, lei non ha nessuna intenzione di buttarsi in una nuova professione senza aver prima capito cosa sia davvero la sua vocazione.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina decide di lavorare in ospedale

Sarà in questo contesto che accadrà un evento drammatico: a causa della propria cecità, Shirin Ceylan (Merve Çakır) si perderà nel bosco, ritrovandosi suo malgrado in un’area in cui stanno per essere effettuate delle demolizioni.

Ebbene, il caso vorrà che Valentina si trovi nei paraggi proprio nel momento giusto, riuscendo coraggiosamente a salvare Shirin prima che sia troppo tardi. E non è finita qui! Anche dopo lo scampato pericolo, la giovane Saalfeld si dimostrerà preziosa, riuscendo a confortare Ceylan, tanto da farle ritrovare la voglia di viere.

Sarà proprio questo episodio – unito ad una conversazione rivelatoria con Michael (Erich Altenkopf) – ad aprire finalmente gli occhi a Valentina: il suo obiettivo di vita è poter aiutare il prossimo! E così, per lo stupore di Robert, la ragazza deciderà di iniziare un tirocinio in ospedale nella speranza di veder confermata la sua intuizione. Sarà dunque questa la sua strada?