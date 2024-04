Tempesta d’amore: Vanessa bacia Carolin! | Anticipazioni italiane

Fino ad ora Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) non aveva mai avuto dubbi su ciò che voleva dal futuro. Almeno fino a quando nella sua vita non è entrata Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si troverà infatti a combattere con dei sentimenti “proibiti” sempre più forti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa si innamora di Carolin

Dopo aver lottato duramente per salvare la sua relazione con Max (Stefan Hartmann) e convincere quest’ultimo a mettere su famiglia, Vanessa sembrava aver finalmente ottenuto ciò che desiderava con tutto il cuore.

Proprio durante i preparativi delle sue nozze col fidanzato, però, la ragazza si è ritrovata in una situazione inaspettata: si è legata a Carolin, la futura sposa di Michael (Erich Altenkopf). E ben presto si è resa conto che quell’amicizia apparentemente innocente si sta trasformando in qualcosa di molto di più…

Come sappiamo, inizialmente è stata Carolin a rendersi conto di essersi innamorata, mentre Vanessa non ha mostrato nessun interesse sentimentale per “l’amica”. Ben presto, però, anche la Sonnbichler sarà costretta ad aprire gli occhi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa e Carolin si baciano

Come vi abbiamo anticipato, il momento della svolta arriverà grazie ad una lezione di equitazione che porterà la due donne a trascorrere del tempo insieme, ritrovando la sintonia di un tempo. E sarà proprio allora che Vanessa inizierà a guardare all’amica con occhi diversi, arrivando a fare sogni romantici su di lei.

E ora? Determinata a negare l’evidenza, la Sonnbichler darà poco peso a quei sentimenti inaspettati, convincendosi che si tratti di qualche scherzo giocatole dalla sua immaginazione. Basterà però un “innucuo” picnic con la Lamprecht per costringerla ad affrontare la realtà…

Durante un momento di vicinanza, l’attrazione tra le due donne diventerà infatti sempre più palpabile, sfociando in un bacio appassionato ricambiato da entrambe le parti! Carolin e Vanessa saranno finalmente pronte a vivere il loro amore? Seguici su Instagram.