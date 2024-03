Tempesta d’amore: Vanessa si innamora di Carolin! | Anticipazioni italiane

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) aprirà infatti finalmente gli occhi, capendo di essersi innamorata di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß! E a quel punto la sua vita cambierà per sempre… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin si dichiara a Vanessa

Dopo aver affrontato innumerevoli crisi – soprattutto dovute al desiderio (inizialmente non condiviso da entrambi) di avere un figlio – Vanessa e Max (Stefan Hartmann) sembravano finalmente aver deciso di trascorrere la loro vita insieme e mettere su famiglia.

I due fidanzati hanno dunque iniziato ad organizzare le proprie nozze insieme ad altri due promessi sposi: Michael (Erich Altenkopf) e Carolin. Peccato solo che questa improvvisa vicinanza tra le due coppie abbia portato alla nascita di un nuovo amore…

Come sappiamo, Carolin si è infatti perdutamente innamorata di Vanessa e – dopo giorni di silenzio e comportamenti apparentemente inspiegabili – ha da poco finalmente deciso di dichiararsi alla Sonnbichler. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa capisce di amare Carolin

Comprensibilmente sconvolta, Vanessa ha chiaramente spiegato alla sua spasimante di non ricambiare i suoi sentimenti e ha preso le distanze, promettendo però di mantenere il segreto su quanto Carolin le ha rivelato.

Le due donne proveranno così a dimenticare l’accaduto concentrandosi sui rispettivi compagni. Peccato solo che il destino porterà lo loro strade ad incrociarsi di nuovo: a causa di una serie di coincidenze, la Sonnbichler si ritroverà infatti a fare una lezione di equitazione proprio con la Lamprecht!

Ebbene, per la prima volta dopo tanto tempo le due donne ritroveranno la gioia di passare tempo insieme, riscoprendo il loro bellissimo legame. Felici, le due “amiche” decideranno addirittura di fare un picnic insieme, durante il quale si avvicineranno come mai prima.

E sarà allora che Vanessa si renderà conto di essersi innamorata di Carolin! Come reagirà la ragazza di fronte a questi sentimenti inaspettati? Per ora vi anticipiamo che sarà questo l’inizio di una delle più belle storie d’amore degli ultimi anni… Seguici su Instagram.