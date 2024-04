Tempesta d’amore: Yvonne colpisce Markus e rovina Erik! | Anticipazioni italiane

Non c’è pace per Erik Vogt (Sven Waasner)! Dopo aver rinunciato al suo lavoro per amore della figlia Josie (Lena Conzendorf), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo si ritroverà ancora una volta a perdere una grande occasione a causa di una persona a lui cara… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik cede il suo lavoro a Leon

Entrato in scena come un uomo cinico interessato unicamente al proprio tornaconto, Erik ha subito una trasformazione incredibile, diventando un vero e proprio padre di famiglia. Pronto a tutto per il bene di Yvonne (Tanja Lanäus) e Josie, l’uomo ha già dato prova della propria generosità rinunciando al posto di PR del Fürstenhof in favore del fidanzato della “figlia”.

Retrocesso a semplice barman in seguito alla sua guerra contro Christoph (Dieter Bach), Vogt non ha però rinunciato al sogno di poter tornare a ricoprire un ruolo a lui più consono. E così l’uomo tenterà ancora una volta la fortuna…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne rovina Erik

Sfruttando abilmente la rivalità tra Christoph e Markus (Timo Ben Schofer), Erik cercherà di convincere quest’ultimo a dare a lui il posto di direttore amministrativo dell’hotel. Posto che, come sappiamo, è al momento assegnato ad un fedelissimo di Christoph: Paul (Sandro Kirtzel).

Ebbene, effettivamente Schwarzbach sembrerà tentato dall’idea e le chance di Vogt sembreranno aumentare quando lui ed Yvonne trascorreranno un pomeriggio al campo da golf insieme proprio a Markus. Quella che doveva essere la sua grande chance, però, si trasformerà per Erik in un disastro completo!

Durante la partita, Yvonne colpirà infatti maldestramente Markus con la propria mazza da golf, lasciando l'uomo a terra privo di sensi. Fortunatamente Schwarzbach si riprenderà senza conseguenze gravi, ma – come prevedibile – sarà tutt'altro che ben disposto nei confronti di Erik. E così quest'ultimo vedrà sfumare definitivamente ogni chance di fare carriera al Fürstenhof…