Terra amara, anticipazioni puntata 2 maggio 2024

Anticipazioni puntata Terra amara di giovedì 2 maggio 2024 (prima serata)

Hakan, in ansia per Zuleyha e i bambini, chiede l’aiuto di Fikret per riuscire a ritrovarla quanto prima. Al momento della partenza, Zuleyha aveva affidato a Cevriye il compito di prendersi cura della nonna. In un istante di distrazione tuttavia, Cevriye perde di vista Azize e quando se ne accorge la donna è ormai sparita nel nulla. Cevriye, disperata, racconta a Rasit e Gaffur l’accaduto. Gaffur, radunati i braccianti, organizza delle squadre di ricerca.

Alla villa sono tutti molto in pensiero per la scomparsa di Azizw, che – essendosi offesa per un commento di Cevriye – si e’ nascosta per non farsi trovare. Zuleyha nel frattempo si rifiuta di parlare con Hakan. Grazie a Fikret, Hakan convince Zuleyha a tornare a casa con la promessa che avrebbe risolto la situazione della minacciosa presenza di Hamran senza spargimenti di sangue.

Il giorno dopo, al cotonificio, Ismail avvisa Fikret che un certo Ali Riza è andato a cercarlo. Fikret e Cetin corrono dall'uomo e lo convincono a confessare al procuratore l'assassinio di Fekeli, eseguito su commissione di Abdulkadir. Intanto, Hakan e Abdulkadir hanno rintracciato Hamran. Hakan cerca di convincerlo di non avere niente a che fare con la morte di suo padre, ma il giovane non sembra convinto e di conseguenza Abdulkadir gli spara a sangue freddo.