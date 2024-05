Tempesta d’amore: Markus viene arrestato! E Alexandra… | Anticipazioni italiane

Sarà una vittoria decisamente amara quella che Christoph Saalfeld (Dieter Bach) metterà a segno contro Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo scaltro albergatore vedrà infatti il suo intrigo contro il rivale andare a segno. Purtroppo, però, ci sarà un prezzo altissimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph rovina Markus

Da quando Alexandra (Daniela Kiefer) lo ha lasciato per tornare da Markus, Christoph ha giurato a se stesso di non lasciare nulla di intentato per riprendersi la donna che ama. Convinto che Schwarzbach stia ricattando la donna, Saalfeld ha così cercato disperatamente delle prove per eliminare una volta per tutte il rivale. Prove che non ha tardato a trovare…

E così – dopo aver fatto manipolare gli scottanti documenti in modo da scagionare Alexandra – Christoph ha denunciato anonimamente la Schwarzbach AG per falso in bilancio, arrivando addirittura a sequestrare Markus per impedirgli di far sparire le prove. E a quel punto per Schwarzbach non sembrerà più esserci via di scampo…

Ormai in trappola, Markus si scaglierà contro Christoph, reo di avergli rovinato la vita. Uno scontro che rischierà velocemente di degenerare tanto che Eleni (Dorothée Neff) deciderà di intervenire per separare i due uomini. Un gesto che avrà conseguenze drammatiche…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus arrestato

Come vi abbiamo anticipato, durante la colluttazione la ragazza cadrà infatti dalle scale, battendo violentemente la testa. Trasportata d’urgenza in ospedale, la giovane apparirà immediatamente in condizioni critiche, tanto che sarà necessario un intervento al cervello. E le brutte notizie non sono ancora finite…

Già sconvolti per la drammatica situazione in cui si trova la loro adorata figlia, Alexandra e Markus si troveranno di fronte la polizia con un mandato d’arresto per l’uomo! Le prove trovate contro quest’ultimo saranno infatti schiaccianti, tanto che per l’imprenditore verrà decisa l’immediata incarcerazione.

Christoph potrà dunque celebrare il suo successo? Ebbene, la risposta è “no”! Il dramma di Eleni e le responsabilità di Saalfeld nell’accaduto porteranno infatti Alexandra a allontanarsi dall’ex amante. E così, pur avendo sconfitto il suo rivale in amore, Christoph si ritroverà più lontano che mai dall’obiettivo… Seguici su Instagram.