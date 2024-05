La Promessa anticipazioni: Pia, suo figlio sparisce nel nulla!

Un nuovo giallo si farà strada nelle prossime puntate italiane de La Promessa: il bambino di Pia Adarre (Maria Castro) sparirà infatti nel nulla a poche ore dalla nascita, generando momenti di panico e apprensione in tutti i domestici della tenuta. Cerchiamo dunque di capire come verrà introdotta la storyline…

La Promessa, news: il difficile parto di Pia

Innanzitutto, è bene chiarire che Pia riuscirà a dare alla luce il bambino grazie all’intervento del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) e di Jana Exposito (Ana Garces). Un parto, quella della governante, che presenterà tantissime problematiche, tant’è che, dopo aver scongiurato l’idea di ricorrere ad un rischiosissimo parto cesareo, il medico riuscirà ad estrarre il bimbo dal ventre della Adarre utilizzando delle pinze mediche sterilizzate.

Se il bambino riuscirà a riprendersi in tempi brevi, cominciando a piangere qualche istante dopo la nascita, lo stesso non si potrà dire di Pia, che perderà i sensi e non riuscirà a risvegliarsi. Come se non bastasse, la donna inizierà ad avere la febbre altissima e il suo cagionevole stato di salute preoccuperà tantissimo Abel, il quale non se la sentirà di rassicurare i colleghi di Pia perché, in fondo, non sarà in grado di dire se la donna si riprenderà o meno dal complicatissimo parto.

La Promessa, trame: i domestici si prendono cura del bambino

E così mentre la vita di Pia sarà appesa ad un filo, i domestici dovranno organizzarsi per assistere il bambino, che ancora non avrà un nome a causa del grosso problema di salute della madre. Con il consenso del maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent), tutti i componenti della servitù organizzeranno quindi dei turni di sorveglianza, per evitare che i servizi di lavoro de La Promessa vengano meno e possano indispettire Cruz Ezquerdo (Eva Martin), già sul piede di guerra con Abel poiché a suo dire si starà prendendo maggiormente cura di Pia a discapito della nuora Jimena de los Infantes (Paula Losada),

Tuttavia, durante il turno di sorveglianza di Candela (Teresa Quintero), accadrà l’impensabile: mentre starà badando al bambino, la cuoca si addormenterà per qualche minuto e, appena si risveglierà, il neonato sarà scomparso nel nulla!

La Promessa, spoiler: che fine ha fatto il bambino di Pia?

Ovviamente, Candela darà subito l’allarme, con tutti i domestici che non capiranno cosa possa essere successo e, soprattutto, chi avesse interesse a fare sparire il bambino. Una sparizione che gli inservienti terranno nascosta ai marchesi (anche se Romulo andrà regolarmente dalla guardia civile a fare la denuncia) ma anche a Feliciano Arcos (Marcos Orengo), poiché avranno paura che il nuovo lacchè finisca per rivelare tutto alla sorella Petra (Marga Martinez) mettendoli per l’ennesima volta nei guai.

Il segreto però non resterà tale a lungo dato che, ormai vicinissima a Feliciano, Teresa Villamil (Andrea Del Rio) svelerà al ragazzo quanto starà accadendo, incorrendo nell’ira di Mauro Moreno (Antonio Velazquez), ancora restio ad accettare il parente di Petra tra i domestici. Il timore di Mauro sarà decisamente fondato, dato che Feliciano darà fin da subito l’impressione di stare nascondendo qualcosa riguardo al rapimento del piccolo Adarre… Seguici su Instagram.