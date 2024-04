Terra Amara anticipazioni: Züleyha aiuta Haşmet ad inscenare la sua morte, ecco perché

Negli episodi finali di Terra Amara, in onda su Canale 5 nel mese di maggio, i telespettatori avranno modo di assistere anche alla finta morte di Haşmet Çolak (Altan Gördüm). Un piano che l’uomo porterà avanti con la complicità di Zuleyha Altun Gümüşoğlu (Hilal Altinbilek) per un motivo ben preciso…

Terra Amara, news: Betul cerca di uccidere Zuleyha

Tutto partirà quando, attirandola in una vera e propria trappola, Betul Arcan (Ilayda Cevik) cercherà di porre fine alla vita di Zuleyha con la pistola sottratta a Haşmet. Un proposito omicida che non andrà a buon fine perché la Altun si presenterà all’appuntamento con Çetin Cicergi (Aras Senol) e riuscirà a sventare l’attentato, riconoscendo tra l’altro la Arcan in mezzo al bosco.

Ovviamente Zuleyha cercherà di inseguire Betul, in fuga con un auto insieme ai tre complici che avrà ingaggiato, ma incontrerà per strada proprio Haşmet, rapito in precedenza dagli scagnozzi della Arcan e rinchiuso in una stalla in modo tale da non avere un alibi per il momento in cui la Altun doveva essere assassinata.

Zuleyha riunirà tutti i tasselli del puzzle quando scoprirà da Haşmet che Betul gli ha rubato la sua pistola e comprenderà che la parente voleva far ricadere la colpa del suo assassinio sull’anziano.

Terra Amara, trame: Haşmet inscena la sua morte

Grato per come gli avrà prestato soccorso, Haşmet confiderà inoltre a Zuleyha che il suo matrimonio con Betul non è valido, come invece la figlia di Şermin (Sibel Tascioglu) crede. Per questo, la Altun studierà una controffensiva e spingerà Colak ad inscenare la sua morte, certa che la Arcan si farà viva per intascarsi tutti i suoi soldi appena si convincerà di essere finalmente diventata vedova.

Convinto, Haşmet si farà quindi sparare per finta da un suo complice in mezzo alla strada di Cukurova e poi farà credere a tutti quanti di essere passato a miglior vita. Una messinscena che si rivelerà efficace: dopo la “funerea notizia”, Betul e Şermin lasceranno la casa di Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar), che avevano occupato abusivamente, ed andranno a spadroneggiare in quella di Colak, convinte appunto di essere le nuove proprietarie.

Terra Amara, spoiler: Betul scopre tutta la verità sul suo matrimonio con Colak

Quella sera stessa, dopo essersi presentata da Zuleyha per rinfacciarle tutto il suo successo e annunciarle che di lì a breve sarà lei la nuova signora di Cukurova, Betul scoprirà dal suo avvocato che il suo matrimonio con Haşmet non è legale poiché è stato soltanto una messinscena.

Sotto shock, la Arcan cercherà di corrompere il legale in cambio di tantissimi soldi, ma resterà ancor più attonita quando si ritroverà davanti lo stesso Haşmet, che con la sua risata beffarda le dirà che si è preso gioco di lei fin da quando ha scoperto che voleva avvelenarlo durante la loro prima notte di nozze.

Già devastata dalla presa in giro e dai soldi persi che, ovviamente, non erediterà mai (perché non è e non sarà mai la vedova Colak), Betul svilupperà dunque ancora di più un sentimento di odio profondo per Zuleyha, che la starà aspettando fuori dalla residenza di Haşmet con Lütfiye (Hulya Darcan), Fikret (Furkan Palali) e tutti i suoi dipendenti, per dirle che ha definitivamente perso la battaglia contro di lei. Dichiarazione che renderà Betul ancora più pericolosa…