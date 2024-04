Terra amara: salta il prossimo appuntamento. Ecco quando la rivedremo in onda

Si avvia lentamente al capolinea Terra amara, la dizi turca che per tanti mesi ha assicurato ottimi ascolti nel pomeriggio di Canale 5. Ma non solo: nei mesi invernali l’ammiraglia Mediaset ha spesso programmato la soap con Zuleyha anche in prima serata, frenando non di poco l’audience della concorrenza.

Una fiction, dunque, che si è dimostrata davvero vincente sul piano degli ascolti, come si è visto anche nel recentissimo appuntamento di prime time di Pasquetta. Tra l’altro, questa settimana ci doveva essere un’altra puntatona in prima serata, ma le cose sono cambiate in corso d’opera.

È infatti notizia di oggi (2 aprile) che giovedì prossimo dopo Striscia la notizia andrà in onda il secondo episodio della serie tv Se potessi dirti addio, con Gabriel Garko e Anna Safroncik (il terzo ed ultimo venerdì 5). Ciò farà saltare Terra amara: quando la rivedremo in onda?

È presto detto: la prossima puntata sarà domenica 7 aprile dopo Beautiful, la trama potete trovarla QUI.