Un posto al sole anticipazioni: il calvario di Diana comincia adesso! Nunzio indaga e…

Con la puntata di questa sera (5 aprile), a Un posto al sole inizia una vicenda che terrà banco per molte puntate e che coinvolgerà diversi ruoli della soap, in primis uno dei personaggi femminili emergenti entrati in scena nel 2023.

Tutto inizierà con Nunzio (Vladimir Randazzo) che, mentre è in compagnia di Diana Della Valle (Sara Zanier), vedrà i due giovani che a suo tempo lo hanno “casualmente” aggredito. In quegli uomini, ovviamente, Diana riconoscerà i brutti ceffi da cui Flavio Bianchi (Leonardo Santini) diceva di sentirsi minacciato e comprenderà che le cose non stavano proprio così: evidentemente, Flavio è colluso proprio con chi diceva di temere!

Comincerà a quel punto un lungo tira e molla attraverso attraverso il quale, e non senza fatica, Nunzio convincerà Diana a riferire quel che sa in commissariato, accompagnata da Niko (Luca Turco) in qualità di avvocato. “Stranamente”, però, un tremendo incidente impedirà alla Della Valle di parlare con gli inquirenti…

A quel punto, Diana sarà messa molto male e verrà portata d’urgenza in ospedale, dove sarà Rossella (Giorgia Gianetiempo) a occuparsene, mentre Nunzio sin dall’inizio non crederà affatto che si sia trattato di un incidente e vorrà indagare per saperne di più. In questo, Cammarota non sarà solo: la trama in oggetto porterà infatti al ritorno in scena della poliziotta Marta Anselmi (interpretata da Carmen Annibale), che evidentemente sposerà la tesi del nostro protagonista.

Quanto a Diana, le sue condizioni non miglioreranno e su di lei si addenseranno anche nuvoloni che non fanno presagire niente di buono: Flavio, infatti, comincerà a preoccuparsi seriamente del fatto che la sua amante possa portare alla luce le sue malefatte e si rivolgerà al boss Torrente. Cosa succederà? Seguici su Instagram.