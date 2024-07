La promessa, anticipazioni 27 luglio 2024: ecco chi ha preso i soldi delle marmellate!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 27 luglio 2024

La lettera ricevuta da Simona è firmata da suo figlio Antonio e quindi non è stata scritta da Don Carlos; l’unica a cui la cuoca può esternare la sua preoccupazione è Candela. La sparizione dei soldi ricavati dalla vendita delle marmellate è un caso ormai risolto: Catalina scopre che quel denaro l’ha preso Cruz e l’ha usato per la festa in maschera. Manuel informa Jana riguardo alla discussione con la madre su Ramona, ma poi i due hanno un piccolo diverbio.

Abel è sempre molto entusiasta di stare insieme a Jana, ma quest'ultima non è serena e glielo fa notare anche Maria. Mauro si lamenta ancora della severità di Romulo, e stavolta pure Lope gli dà ragione. Lorenzo mette in atto delle manovre per creare problemi a Margarita con la gestione della tenuta; lei intanto stuzzica Cruz, agitando le acque tra Manuel e Jimena, e proponendo a Lope un lavoro nella capitale…