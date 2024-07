The family 29 luglio 2024: per Devin è tutto così difficile! | Anticipazioni

Anticipazioni e trama puntata The family di lunedì 29 luglio 2024

L’entrata nella famiglia Soykan di Devin si sta rivelando sempre più faticosa, con Hulya sempre più invadente e che è arrivata a trasferire molti soldi sul conto della nuora come una sorta di “stipendio mensile” per la moglie del figlio. Aslan, intanto, è sempre piuttosto chiuso con Devin, la quale lo accusa di essere troppo “distaccato”. Nel frattempo, i nemici di Aslan – in primis suo zio Ibrahim con la complicità di Atilla – sono in procinto di colpirlo…. Seguici su Instagram.