Endless Love anticipazioni: uno dei personaggi principali fa una brutta fine, ecco chi!

Tragedia shock nelle prossime puntate italiane di Endless Love: nel bel mezzo di un ricovero in ospedale, uno dei personaggi principali verrà infatti ritrovato morto all’interno della sua stanza e tutto lascerà pensare ad un suicidio. Le cose ovviamente non saranno andate così…

Endless Love, news: Ozan viene arrestato

La trama partirà nel momento in cui Kemal Soydere (Burak Özçivit) fornirà alla polizia il video dal quale si evincerà che, cinque anni e mezzo prima, il nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) ha aiutato il cognato Ozan Sezin (Barış Alpaykut) a disfarsi del cadavere della prostituta Linda, che ha ucciso con un colpo partito da una pistola che credeva essere un giocattolo. Grazie alle sue conoscenze, Emir otterrà per lui e Ozan la libertà fino alla fine delle indagini, ad una condizione: né lui, né il ragazzo potranno lasciare la Turchia per nessuna ragione, pena l’arresto.

Tuttavia, col trascorrere delle puntate, Emir si avvarrà della complicità della sua amante Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) per tendere una vera e propria trappola a Ozan: puntando sulla sua gravidanza, la ragazza convincerà infatti il marito a cercare di fuggire per rifarsi una vita altrove. Nel bel mezzo della fuga, Ozan verrà però intercettato dalla polizia, che lo sbatterà in prigione.

Endless Love, trame: Ozan scopre che Zeynep lo tradisce con Emir

Occhio quindi a quello che succederà una volta che si ritroverà tra le mura del carcere: Ozan riceverà infatti un pacchetto anonimo che conterrà al suo interno diverse fotografie di un bacio tra Emir e Zeynep. A quel punto, Ozan capirà che la sorella Nihan (Neslihan Atagul) non si è mai sbagliata circa i suoi sospetti su Zeynep e, per la prima volta, ventilerà l’ipotesi che il figlio che la ragazza ha in grembo potrebbe essere addirittura di Emir.

Furioso, Ozan si metterà dunque in contatto telefonico con Zeynep e le griderà tutto il suo risentimento,. Per cercare di frenare l’ira del ragazzo, nel frattempo ricoverato in ospedale per una presunta intossicazione alimentare, Zeynep si metterà subito in macchina per raggiungere Ozan ma, in base a quanto verrà mostrato ai telespettatori, sembrerà interrompersi a metà strada poiché il fratello Kemal – avendo qualcosa di importante da chiarire con lei – le ordinerà di ritornare immediatamente a casa.

Endless Love, spoiler: il “suicidio” di Ozan

E così mentre Kemal ingannerà la sorella con un falso di test di paternità in grado di dimostrare che il figlio che aspetta è di Emir, portandola così a confessare la tresca avuta con l’imprenditore, Ozan verrà ritrovato morto, impiccato, nella sua camera d’ospedale e per lui non ci sarà più nulla da fare.

I primi indizi lasceranno quindi pensare ad un suicidio, anche se gli spettatori, poco prima della tragedia, avranno modo di capire che qualcuno è entrato in contatto con Ozan per parlare con lui. Di chi si tratterà e, soprattutto, avrà avuto un ruolo nella triste fine del ragazzo?

Nell'attesa di scoprirlo, vi consigliamo di fare attenzione alla reazione di Önder Sezin (Kürşat Alnıaçık) appena vedrà il corpo senza vita del figlio…