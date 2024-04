Un posto al sole: Marta e Schipa al centro della scena | Anticipazioni

A Un posto al sole, la nota lieta è che tra poche puntate assisteremo al festoso compleanno di Viola Bruni (Ilenia Lazzarin). A parte questa trama un po’ più distensiva, nei prossimi episodi ci sarà però tantissima tensione collegata a quanto accaduto a Diana Della Valle (Sara Zanier).

Che Nunzio (Vladimir Randazzo) abbia sbagliato a dare in escandescenze davanti al losco amante di Diana, Flavio Bianchi (Leonardo Santini)? Probabilmente sì, perché così facendo il giovane Cammarota ha svelato le carte e ora il subdolo imprenditore sarà preoccupato all’idea che la Della Valle possa metterlo nei guai. E proprio per questo lo vedremo rivolgersi al boss Torrente…

La sensazione è che la vicenda in oggetto terrà banco a lungo, anche perché Torrente entra anche nell’altra storia di punta, quella immobiliare che sta portando tanto dolore a Rosa (Daniela Ioia). Quindi, tirando le somme, questa linea narrativa comprende molti personaggi, a cui si aggiungono da ora in poi due volti che già abbiamo conosciuto in passato.

Da un punto di vista investigativo, avrà infatti molto spazio la poliziotta Marta Anselmi (Carmen Annibale) – che per l’occasione formerà una “premiata coppia investigativa” con Nunzio – ma pare proprio che vedremo parecchio anche il commissario Elio Schipa (Marco Zangardi), che già poco tempo fa aveva rifatto capolino in quel di Upas…

Entrambi i personaggi si riaffacciano nelle puntate in onda in questi giorni, contribuendo a dare vita a una storyline in cui ne vedremo di tutti i colori. Colpi di scena all’orizzonte? Probabile e… scopriremo presto tutto! Seguici su Instagram.