Beautiful 4 maggio 2024, trama puntata: Steffy preoccupata per le parole di Bill…

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 4 maggio 2024

La notizia dell'arresto di Sheila è di dominio pubblico: Carter e Katie definiscono Bill un eroe per averla fatta arrestare, non sapendo cosa ci sia veramente dietro. Liam e Wyatt interrogano il padre sull'arresto della Carter, ma Bill li liquida in modo vago e sfuggente. Intanto Steffy e Finn sono confusi dalla nuova mossa di Bill e la figlia di Ridge decide di affrontare l'editore per accertarsi che sia dalla loro parte e che abbia voluto incastrare Sheila. Tuttavia l'umore e le parole di Bill preoccupano Steffy, che teme che l'uomo sia ancora deciso a ricattarla pur di far uscire Sheila di prigione…