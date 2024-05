Beautiful, anticipazioni 19 maggio 2024: Bill a Sheila, “troverò un modo per tenerti libera”

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 19 maggio 2024

Bill (Don Diamont) assicura a Sheila (Kimberlin Brown) che, qualora Taylor (Krista Allen) confessasse, troverà un modo per tenerla fuori di prigione. I due devono poi affrontare l'ira e lo sdegno di Katie (Heather Tom) che prova a far ragionare l'ex marito. Intanto Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) informano Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) che Sheila non andrà a processo, grazie all'intervento di Bill, che li sta ricattando per la vicenda dello sparo di anni prima…