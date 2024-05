Beautiful, anticipazioni e trama 26 maggio 2024: Hope rimpiange l’intesa creativa con Thomas

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 26 maggio 2024

Brooke promette a Sheila che non si fermerà finché non sarà in galera. Deacon appare nostalgico del tempo trascorso con Sheila. La Carter fa visita a Deacon per congratularsi con lui per l'acquisto del Il Giardino, il cui menu Deacon intende integrare con la pizza. In attesa di un'importante recensione sulla nuova collezione della Hope For The Future, Eric e Zende sono soddisfatti del lavoro svolto in sostituzione di Thomas. Invece Hope e Steffy tradiscono una qualche latente preoccupazione, in particolare la giovane Logan che pare rimpiangere l'intesa creativa con Thomas. Quest'ultimo è ospite di Paris da quando è stato isolato dalla sua famiglia: la Buckingham pare capire che, sebbene nei modi sbagliati, Thomas cercasse di fare del bene alla propria famiglia.